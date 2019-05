"Beste markt van het jaar" verhuist nu donderdag door Special Olympics naar Heymanplein: stad richt 'marktlus' in langs drie straten JVS

27 mei 2019

15u29 0 Sint-Niklaas Komende donderdag verhuist de wekelijkse markt naar het Hendrik Heymanplein, door de start van de Special Olympics op de Grote Markt. Voor de marktkramers is dit een domper, omdat de markt op Hemelvaartsdag voor hen de beste marktdag van het jaar is. Bij wijze van experiment gaat de stad de markt nu donderdag in een lus opstellen, vanaf het Hendrik Heymanplein richting Hoveniersstraat, Nieuwstraat, Castrodreef en terug naar het Heymanplein, om bezoekers een heuse marktwandeling aan te bieden. Er komen ook twee marktacties.

Woensdagavond vindt op de Grote Markt de openingsceremonie van de Special Olympics Belgium plaats, vanaf 19 uur. De organisatie laat onder meer tribunes en een podium aanrukken en rekent op zo’n achtduizend toeschouwers. Omdat al dat materiaal niet meer tijdig kan worden afgebroken, moeten de marktkramers donderdagochtend uitwijken naar het Hendrik Heymanplein voor de wekelijkse markt.

“Beste marktdag van het jaar”

Dat is een domper voor de marktkramers, omdat de markt van komende donderdag op Hemelvaartsdag volgens hen de beste marktdag van het jaar is. “Een verplaatste markt betekent ook telkens een derde minder omzet. Dat is een serieus inkomensverlies”, klinkt het. De marktkramers willen graag meer zekerheid en duidelijkheid over hun wekelijkse standplaats en het aantal verplaatste markten.

Marktlus

Om de verplaatsing voor de marktkramers zo draaglijk mogelijk te maken, gaat het stadsbestuur de markt nu donderdag anders organiseren. Bij wijze van experiment komt er een ‘marktlus’, een route met marktkramen vanaf het Heymanplein via Hoveniersstraat, Nieuwstraat en Castrodreef terug naar het Heymanplein. “We gaan een soort marktwandeling creëren. Het gaat om een proefopstelling, een experiment. Bedoeling is dat alle marktkramen veel passage krijgen. En voor marktbezoekers kan het een aantrekkelijk alternatief zijn", aldus schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld). “Ik begrijp dat het voor de marktkramers niet fijn is dat de markt op Hemelvaart wordt verplaatst. Dit is inderdaad één van de meest succesvolle marktdagen van het jaar. Het is evenwel omwille van een éénmalig evenement, de Special Olympics. Ik wil wel met de marktkramers verder overleg plegen en naar een overeenkomst toewerken over de aanpak van de verplaatste markten in de toekomst.”

Handdoeken en cocktails

De stad houdt donderdag een marktactie, om marktbezoekers aan te trekken en de marktkramers te steunen bij de verplaatsing naar het Heymanplein. Deze keer geeft de stad handdoeken weg met de kleuren en het logo van de stad Sint-Niklaas. Aan elk kraam zijn stempelkaarten te verkrijgen. Per aankoop krijgen klanten een stempel. Wie een volle kaart met drie stempels heeft, kan een handdoek afhalen aan de stadsstand in de Hoveniersstraat. Handdoeken kunnen afgehaald worden vanaf 9 uur tot zolang de voorraad strekt. Ook de horeca van de stadskern trakteert marktbezoekers donderdag op het Heymanplein. Deze keer worden er 1.000 cocktails weggeven.