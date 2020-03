“Bekijken totaalpakket aan steunmaatregelen”: schepencollege probeert gevolgen van coronacrisis in te schatten Joris Vergauwen

17 maart 2020

15u48 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase schepencollege wil nog deze week een eerste plan opmaken met mogelijke steunmaatregelen.

Sp.a-gemeenteraadslid Gaspard Van Peteghem had er maandag bij het schepencollege op aangedrongen om horecazaken een vrijstelling te verlenen voor de terrasbelasting. “Het toeval wil dat na de eerste verplichte sluitingsdag de terrasbelasting in de brievenbussen van de horecazaken is gevallen, wat natuurlijk ongelukkig is. Heel wat zaken betalen voor een zomer- en een winterterras. In deze tijden zou het goed zijn als de stad de terrasbelasting zou kwijtschelden. De horeca krijgt het zwaar genoeg te verduren.”

PVDA-raadslid Jef Maes vroeg dan weer om uitstel van betaling te verlenen aan iedereen die facturen van de stad ontvangt. “Want velen leiden door deze crisis inkomensverlies of worden werkloos.”

Het schepencollege kondigt nu aan dat het snel werk gaat maken van een eerste inventaris van mogelijke gevolgen van de coronacrisis. “Bedoeling is om een totaalpakket van steunmaatregelen uit te werken voor iedereen die wordt getroffen”, aldus schepen voor Financiën Peter Buysrogge (N-VA). “Er zijn terecht heel veel bezorgdheden op dit moment, uiteraard in de eerste plaats op gezondheidsvlak, maar ook op vlak van de economische en financiële gevolgen. We gaan met het schepencollege de komende week proberen in te schatten wat die mogelijke gevolgen kunnen zijn. We hebben lokaal onze eigen belastingen, retributies en andere financiële overeenkomsten. Op korte termijn willen we dat analyseren, om na te gaan welke verdere beslissingen we kunnen nemen. De terrasbelasting is één element, maar er zijn nog veel meer bezorgdheden. We beseffen dat er ingrepen zullen moeten gebeuren, maar het is op dit moment nog net iets te vroeg om al heel concreet te kunnen zijn.”