“Bau-huis snel aanpassen om coronaproof evenementen mogelijk te maken”: over enkele weken al concerten en voorstellingen in evenementenhal? Joris Vergauwen

15 september 2020

15u23 0 Sint-Niklaas De stad wil snel de nodige infrastructuur inrichten in evenementenhal ‘t Bau-huis om coronaproof concerten, culturele voorstellingen en andere evenementen mogelijk te maken. Tegelijk wordt er ook gekeken welke grotere zalen in de stad nog in aanmerking komen om opnieuw meer activiteiten toe te laten.

Heel wat verenigingen, culturele spelers en private organisatoren staan te trappelen om weer iets te kunnen organiseren. Alleen blijft het heel moeilijk om daarvoor de nodige infrastructuur te vinden. Het Sint-Niklase stadsbestuur wil daar iets aan doen. “We hebben de voorbije dagen intensief bezig geweest om extra mogelijkheden te vinden voor verenigingen en private partners om evenementen te kunnen organiseren. In ‘t Bau-huis zijn er heel veel annulaties, door de onmogelijkheid om grotere evenementen te organiseren. Tegelijk is er een enorme vraag vanuit heel veel hoeken naar zalen waar meer mensen kunnen worden toegelaten”, legt schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) uit.

Aangepaste tarieven

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf ‘t Bau-huis is akkoord om aangepaste tarieven in te voeren om de zalen te verhuren en dus toegankelijker te maken. “Een volgende stap is nu om na te gaan welke basisinfrastructuur we bijkomend moeten voorzien in ‘t Bau-huis om evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Dat gaat dan over tribunes, tafels en stoelen tot een licht- en geluidsinstallatie. Op die manier kan de evenementenhal voor heel diverse spelers ingezet worden. We gaan met een paar culturele spelers na wat er exact nodig is en dan moeten we beslissen of het beter is om die infrastructuur te huren of aan te kopen. Als we het kopen, moet dat materiaal later ook elders inzetbaar zijn.”

Concerten

Ook met de stadsschouwburg en concertorganisator De Casino is er overleg. “Iedereen zoekt naar extra capaciteit voor evenementen, ook zij. Als er in ‘t Bau-huis concerten of voorstellingen kunnen plaatsvinden, zouden er meer mensen van kunnen genieten. En dan kunnen we naar de beste oplossing zoeken voor alle zalen. Als het Cultuurcentrum iets voor 400 mensen wil aanbieden in ‘t Bau-huis kan er tegelijk iets voor tachtig man in de stadsschouwburg. We moeten dus bekijken welke locatie best is voor welk doel”, aldus Somers.

Binnen de veertien dagen moet er al een uitgewerkt voorstel op tafel liggen. Ilse Bats (sp.a) dringt er op aan om zoveel mogelijk zalen in de stad mee te nemen in de capaciteitsoefening. “Er zijn ook een aantal grote private zalen die in aanmerking komen. Denk maar aan de zaal van Hotel Serwir.” Schepen Ine Somers wil hier vooral snel werk van maken. “De nood is groot. We willen niet te lang talmen, anders duurt het tot november voor de puzzel wordt gelegd. Bedoeling is om gericht en snel mogelijkheden te scheppen voor de lokale cultuur- en eventsector.”

Intussen is het ook een goeie oefening voor de vernieuwing van ‘t Bau-huis die er deze bestuursperiode nog aankomt. De stad gaat een studie laten uitvoeren om de evenementenhal te vernieuwen, om er meer mogelijkheden te scheppen. “Zo is er in Sint-Niklaas bijvoorbeeld nood aan een hedendaagse congresruimte", stelt Julien Ghesquière (CD&V). Volgens schepen Somers zullen alle opties worden bekeken. “Om een toekomstige visie te ontwikkelen voor 't Bau-huis is deze periode zeker nuttig, om na te gaan waar nood aan is en wat de mogelijk nieuwe invullingen van ‘t Bau-huis zijn. Die studie was gepland midden 2021. We zullen die analyse iets later uitvoeren, om de info van de komende periode mee te verwerken."