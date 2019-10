‘Battle van de jeugdbeweging’: jongeren leven zich uit met bumperball in vier voorrondes JVS

15 oktober 2019

17u47 0 Sint-Niklaas In de aanloop naar de Dag van de Jeugdbeweging nu vrijdag wordt deze week ook de ‘Battle van de jeugdbeweging’ gehouden in Sint-Niklaas. Alle jeugdbewegingen gaan met elkaar de strijd aan met ‘bumperball’, in vier voorrondes.

Het is al de vijfde keer dat de jeugdbewegingen in Sint-Niklaas met elkaar de strijd aangaan. Deze keer moeten de jeugdbewegingen drie leden van hun oudste groep afvaardigen om het op te nemen tegen de anderen met het spel ‘bumperball’. En het gaat er stevig aan toe in de vier voorrondes. “Het is een beetje tactiek, maar vooral stevig op je benen staan en een ferme tik kunnen uitdelen!”, klinkt het.

Wie het tot in de finale van de battle wil schoppen, zal eerst de voorrondes moeten overleven. De finale wordt vrijdag gehouden, op de Dag van de Jeugdbeweging. Al is het nog afwachten hoe men op de stenen van de Grote Markt ‘bumperball’ gaat spelen. Dat blijkt niet meteen het beste idee.

De winnaar krijgt vrijdag niet alleen de titel van ‘sterkste jeugdbeweging van Sint-Niklaas’, maar gaat ook aan de haal met een bon van 250 euro bij Balls & Glory en 10 Siniscooptickets.

Maandag en dinsdag werd er al gestreden op het Castrohof. Woensdag vindt de battle plaats van 13.30 tot 14.30 uur aan sporthal De Klavers in Belsele, voor de groepen uit Belsele en Sinaai. Donderdag tot slot is er de laatste voorronde in Nieuwkerken, van 16.30 tot 17.30 uur aan De Schakel. In totaal nemen deze week 29 jeugdbewegingen het tegen elkaar op.