“Al vaker dreigementen, maar dit gaat wel stap verder”: poederbrief voor Conner Rousseau komt in verkeerde brievenbus terecht Kristof Pieters

01 oktober 2020

13u28 140 Sint-Niklaas De hulpdiensten zijn donderdagochtend opgeroepen voor een poederbrief in de brievenbus van een woning in de Prinses Josephine Charlottelaan in Sint-Niklaas. De brief was gericht aan sp.a-voorzitter Conner Rousseau, maar die woont er al een tijdje niet meer. Volgens de nieuwe bewoners is het niet de eerste keer dat ze bedreigingen in de bus vinden aan het adres van Rousseau. De sp.a-voorzitter kreeg al vaker dreigementen. “Het hoort bij de job, zeker?”

De bewoonster had de brief donderdagochtend in haar brievenbus gevonden en per ongeluk geopend. Ze zag dat er een wit poeder in de enveloppe zat en alarmeerde meteen de hulpdiensten. Daarna stelde de vrouw vast dat de brief niet aan haar was gericht, maar wel aan de vorige bewoner: sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

De politie kwam meteen ter plaatse en vroeg veiligheidshalve de brandweer in bijstand. Enkele brandweermannen met beschermende pakken kwamen de brief ophalen. Het poeder dat in de brief zat, zal nu onderzocht worden. De vrouw was erg geschrokken, maar bleef ongedeerd. Ze werd wel preventief onderzocht door ambulanciers. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.

Verhuisd

De woning was vroeger de thuis van Christel Geerts, voormalig burgemeester van Sint-Niklaas en moeder van Conner Rousseau. Het sp.a-kopstuk woonde zelf eveneens op het adres, maar verhuisde enkele jaren terug samen met zijn moeder naar Belsele. Bij de start van de coronacrisis trok hij in bij zijn vader in diens appartement aan de kust in Nieuwpoort. Hij wou namelijk zijn moeder, die vecht tegen kanker, niet in gevaar brengen.

“Zeer vervelend”

Het is niet de eerste keer dat er dreigementen worden geuit tegenover Conner Rousseau. “Het hoort erbij, zeker?”, reageert hij. “Het is zeer vervelend, in dit geval zeker ook voor de huidige bewoners. In het verleden zijn er nog dreigementen geweest. En vorige zomer hebben we zelfs een klacht ingediend bij de politie, voor gelijkaardige feiten. Maar dit gaat weer een stap verder.”

Dreigende taal

Volgens de nieuwe bewoners van het huis in de Prinses Josephine Charlottelaan is het niet de eerste keer dat ze post krijgt op naam van Conner Rousseau. “En daar zitten ook minder fraaie briefstukken bij met dreigende taal”, zucht de vrouw. “Ik ben er niet meer gerust in als er nu ook al poederbrieven worden gepost. Ik wil dan ook graag voor eens en altijd duidelijk maken dat Conner hier niet meer woont.”

Dat uitgerekend vandaag een poederbrief werd gepost aan de sp.a-voorzitter is wellicht geen toeval. Gisteren werd immers een akkoord bereikt over een nieuwe federale regering, waarvan de socialisten deel uitmaken.