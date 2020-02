“Al na drie weken kans op vast contract”: bpost houdt jobdag in Sint-Niklaas JVS

05 februari 2020

14u38 0 Sint-Niklaas Bpost houdt op vrijdag 14 februari een jobdag in Sint-Niklaas. Het is op zoek naar postbodes.

Al vele jaren kampt bpost met een permanent personeelstekort in Sint-Niklaas en bij uitbreiding in het Waasland. Daarom worden er regelmatig acties gehouden om nieuwe mensen warm te maken voor een job als postbode.

Dat gebeurt volgende vrijdag opnieuw met een jobdag in het bpost-distributiecentrum in het Europark-Noord 31C in Sint-Niklaas, onder het motto ‘Kom naar onze jobdag en wandel buiten met een nieuwe job’. Als postbode maakt je al na drie weken kans op een vast contract, laat bpost weten.

Inschrijven voor de jobdag kan via bpost.be/jobdag.