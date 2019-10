“Al meer dan 200 trage wegen”: stad brengt overzichtskaart uit van alle trage wegen op grondgebied Joris Vergauwen

22 oktober 2019

17u42 0 Sint-Niklaas De stad en het Regionaal Landschap Schelde-Durme hebben een overzichtskaart uitgebracht van alle trage wegen in Sint-Niklaas. Dat zijn er intussen al meer dan tweehonderd. “Dit is een ideale manier om die trage wegen meer bekend te maken en mensen uit te nodigen om ze te ontdekken.” De kaart wordt ook gecombineerd met fietsroutes langs de korte keten-initiatieven in Sint-Niklaas.

Van het Puiveldewegelken, de Schoolwegel en de Duizend Appelswegel tot de Oude Molenwegel, de Schommelaarwegel en het Hazenpad: heel wat trage wegen in Sint-Niklaas hebben niet alleen mooie namen, maar dragen ook al een hele geschiedenis met zich mee. Maar ook heel wat nieuwe trage wegen zijn er de voorbije jaren ontstaan: zachte doorsteken door een woongebied, door een nieuwe verkaveling, een wandel- en fietspad om een alternatief te bieden voor een drukke straat, ... Al die trage wegen zijn nu in een handige overzichtskaart gebundeld. “Er zijn nu meer dan tweehonderd trage wegen in heel Sint-Niklaas. Die bevinden zich niet alleen op het platteland en in het buitengebied. Integendeel, al langer zoeken we ook in de stad naar mogelijkheden om zachte doorsteken te maken, alleen geschikt voor wandelaars en fietsers”, schetst schepen voor Trage Wegen Wout De Meester (Groen). “Het draagvlak om trage wegen in te richten, is heel groot geworden. Ze zijn immers functioneel, en niet alleen recreatief. Daarom zetten we er als stad sterk op in.”

De voorbije jaren kwamen er al wandelbrochures met trage wegen voor Sinaai (2012), Belsele (2014), Nieuwkerken (2015) en Sint-Niklaas-centrum (2016). Nu is al die info over die trage wegen in één overzichtskaart gegoten, voor het hele Sint-Niklase grondgebied. “Heel wat inwoners kennen nog niet alle trage wegen. Heel vaak horen we dat mensen verrast zijn over het bestaan van een bepaalde trage weg. Daarom is zo’n kaart heel handig. Het is de ideale manier om de trage wegen bekender te maken én om mensen uit te nodigen ze te gebruiken.”

De overzichtskaart wordt gecombineerd met een mooi aanbod van korte keten-initiatieven. Twee jaar geleden brachten de stad en Regionaal Landschap Schelde-Durme de brochure ‘Lekker Lokaal’ uit, waarin een 20-tal landbouwbedrijven worden voorgesteld waar mensen producten kunnen krijgen, heel vers en heel lokaal. “En laat deze lokale producenten nu net vlot te bereiken zijn via trage wegen! Precies daarom hebben we ze mee opgenomen op de overzichtskaart. Zo is de tragewegenkaart een mooie kruisbestuiving geworden van mobiliteit, toerisme, landbouw, economie en duurzaamheid”, aldus schepen voor Lokale Economie Ine Somers (Open Vld). Er zijn drie uitgestippelde fietsroutes, van 15, 16 en 29 kilometer, met vertrek en einde op de Grote Markt.

De tragewegenkaart is gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor van Sint-Niklaas, op de Grote Markt 45.