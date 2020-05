“Acute nood aan actie om stadsbusnet te behouden”: oppositie en meerderheid in de clinch over stadsbussen Joris Vergauwen

27 mei 2020

22u41 0 Sint-Niklaas Begin juni zal het Sint-Niklase schepencollege een standpunt innemen over het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Begin juni zal het Sint-Niklase schepencollege een standpunt innemen over het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan van De Lijn. In dat plan verdwijnen de vier stadslijnen in Sint-Niklaas . In de gemeenteraad leverde het een stevige discussie op.

Sp.a legde de gemeenteraad een voorstel voor om de vervoerregioraad Waasland van 25 juni nog geen beslissing te laten nemen over het nieuwe vervoersplan en om af te zien van de plannen om het stadsbusnet af te bouwen. “Hoe wil men op een ernstige manier de mensen hierover hun mening laten geven als die inspraakronde slechts een paar weken loopt en er op 25 juni al een beslissing moet worden genomen?”, stelde Kris Van der Coelden (sp.a). “Dit komt veel te laat op tafel. Nochtans valt de vervoerregio Waasland onder het voorzitterschap van onze schepen voor Mobiliteit (Carl Hanssens, red). Het schepencollege heeft het dossier ook al meermaals formeel besproken. We zitten nu in de laatste rechte lijn van de besluitvorming en er is een acute nood aan actie maar die blijft uit.” Die stap zetten sp.a en ook PVDA intussen zelf met een online petitie tegen de afschaffing van de stadsbussen.

De motie van sp.a om op 25 juni nog geen beslissing te nemen en een ander voorstel voor een vervoersplan uit te werken, kreeg de steun van CD&V, Vlaams Belang en PVDA. De meerderheid ging er echter niet op in.

“Simplismen”

Volgens schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA), tevens dus de voorzitter van de vervoerregio Waasland waarin negen Wase gemeenten zijn vertegenwoordigd, is het een complex dossier. “Er worden via de sociale media allerlei simplismen verspreid. Dat heeft me geraakt. Als voorzitter van de vervoerregioraad ben ik van bij de start betrokken geweest, maar heb ik ook altijd mijn rol als voorzitter en als vertegenwoordiger van de stad gescheiden gehouden. We vergeten bovendien veel te snel hoe dit voorstel is uitgewerkt. Het is de Vlaamse regering die De Lijn een optimale inzet van middelen oplegt. Daarmee heeft De Lijn een ontwerp gemaakt. En met de hele vervoerregio moeten we ons daar volgende maand over uitspreken.”

Vervoer op maat

Feit blijft dat een stad met 80.000 inwoners beter openbaar vervoer verdient, stelt de oppositie. “Het is bijzonder verontrustend: de vier stadslijnen zullen verdwijnen en slechts in zeer beperkte mate geïntegreerd worden in de streeklijnen. Een groot deel van het stedelijk gebied zal buiten het bereik van de bus vallen.”

Volgens schepen Hanssens zullen sommige verbindingen met streekvervoer gebeuren. “Of ze nu stads- of streekbussen heten, dat maakt voor mij niet uit. De buscorridor blijft van groot belang in Sint-Niklaas. En verder maakt busvervoer deel uit van een breder mobiliteitsnetwerk, waarbij we moeten mikken op meer en duurzame vervoersmiddelen. Voor doelgroepen, zoals oudere en minder mobiele mensen, moet er worden gekeken naar vervoer op maat. Dat moet betaalbaar en toegankelijk zijn. Wat dat vervoer op maat kan zijn, zullen we pas in de eerste helft van 2021 weten.”

Voor de oppositie is het onbegrijpelijk dat de toekomstige buslijnen in het nieuwe vervoersplan wel al zijn uitgetekend, maar dat er nog niet is nagedacht over alternatieven in het aanbod van vervoer op maat. “Hoe kunnen we een debat voeren over een plan dat niet volledig is?”

“Kotsbeu”

Daarbij kwam nog de opmerking van Groen-raadslid Aster Baeck: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid wél en steunen de sp.a-motie niet. In dit ontwerp is er voor ons wel aandacht voor zowel openbaar vervoer, de rol van fietsers en voetgangers als voor duurzame mobiliteit voor kwetsbare weggebruikers. Het is niet zwart-wit. We hebben een sereen debat nodig en geen petities die onwaarheden verspreiden.”

De immer rustige Kris Van der Coelden (sp.a) haalde daarop fors uit: “Ik ben het kotsbeu om het verwijt te krijgen dat we onwaarheden verspreiden. Ik heb dit complex dossier grondig bestudeerd en niemand zal me betrappen op onwaarheden. Dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken, is onaanvaardbaar.”

Het laatste woord was voor burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Ik begrijp dat er actie wordt gevoerd. Alleen mag niet de indruk worden gewekt dat de bussen niet meer zullen rijden. Wat nu voorligt, is het voorstel van De Lijn. Daarover zullen we als stadsbestuur een positie innemen.” Het schepencollege doet dat begin juni. In de commissie Mobiliteit op 15 juni volgt dan het politiek debat.