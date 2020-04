“Actieplan nodig om digitale kloof versneld te dichten”: sp.a komt met 7-puntenplan Joris Vergauwen

27 april 2020

18u37 0 Sint-Niklaas Sp.a schuift in Sint-Niklaas 7 actiepunten naar voor om de digitale kloof te dichten. “De uitdaging is nu om snel alle Sint-Niklazenaren digitaal met elkaar te verbinden”, aldus Willem De Klerck (sp.a).

Zonder digitale toepassingen had de impact van de coronacrisis nog veel groter geweest. Toch heeft een deel van de bevolking nog niet die digitale mogelijkheden, stelt sp.a in Sint-Niklaas vast. “Kinderen en jongeren die thuis geen computer of internet hebben, ouderen die niet in staat zijn berichten te versturen of te videochatten, kwetsbare mensen die het contact met de hulpverlening dreigen te verliezen: de coronacrisis dreigt deze digitale kloof nog verder te vergroten”, aldus Willem De Klerck (sp.a). “Daarom pleiten we voor een actieplan om de digitale kloof versneld te dichten. We zullen allicht nog wel een tijdje in ons kot moeten blijven en fysiek contact met anderen moeten beperken. De uitdaging is dus om alle Sint-Niklazenaren, zonder onderscheid, digitaal met elkaar te verbinden. Een gebrek aan materiaal of vaardigheden mag daarbij niet langer een struikelblok zijn.”

Zeven actiepunten

* Toegang tot het internet : “De stad zou in overleg moeten treden met de internetproviders om gratis of minstens betaalbaar internet te voorzien voor zoveel mogelijk gezinnen in onze stad”, stelt De Klerck. “De beschikbaarheid van een internetverbinding is een basisvoorziening geworden die we als stedelijke overheid maximaal zouden moeten garanderen. Zeker nu scholen, banken, werkgevers, hulpverleners en overheidsinstellingen verwachten dat burgers hiervan gebruik maken.”

* Toegang tot digitale toestellen : “Via inzamelacties bij burgers, leasing-operaties, ontleenacties en/of groepsaankopen zou de stad maximaal digitale toestellen zoals laptops, GSM’s, chromebooks en tablets ter beschikking kunnen stellen van kwetsbare burgers die op die manier verbonden kunnen blijven met de buitenwereld en met de kinderen of kleinkinderen. Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar leerlingen, ouderen en kwetsbare Sint-Niklazenaren. Door toestellen te ontlenen aan zoveel mogelijk mensen houden we iedereen aan boord in deze crisisdagen.”

* Oprichting van een stedelijk digipunt : “De huidige crisis is hét momentum om in te zetten op aangepaste eerste hulp bij digitale noden. Een laagdrempelig digipunt kan mensen helpen met al hun vragen rond ICT en digitalisering.”

* Digidokters : “Voor gespecialiseerde ondersteuning op maat zouden digidokters aan huis of op consultatie een uitweg kunnen bieden. Er zijn verschillende organisaties en lokale handelaars die hier vandaag reeds op inspelen.”

* Een digitaal welzijnshuis : “Naast het fysieke welzijnshuis vragen we dat ook geïnvesteerd wordt in een digitaal welzijnshuis. Dit project is de verzamelterm voor alle inspanningen die nodig zijn om de hulpverlening radicaal digitaal te herorganiseren via een helder en overzichtelijk online platform, online communicatietools op maat van de doelgroep, app’s en programma’s die het sociaal werk versterken, tablets en ander ICT-materiaal voor maatschappelijk assistenten én cliënten.”

* Virtuele knuffels : “Om virtueel contact mogelijk te maken met vrienden en familie en eenzaamheid en isolement te doorbreken bij ouderen zouden de woonzorgcentra en de dienstencentra maximaal verder moeten inzetten op initiatieven om het contact met de buitenwereld mogelijk te maken. Een samenwerking met organisaties zoals ‘virtual hugs’ kan daarbij helpen.”

* Digitale vaardigheden : “Geen van de opgesomde initiatieven kan slagen zonder dat wordt ingezet op de nodige opleiding en begeleiding. Digi-taal moet de nieuwe moedertaal worden en er moeten massaal inspanningen worden ondernomen, samen met opleidings- en onderwijsverstrekkers, om kwetsbare mensen wegwijs te maken in digitale tools en hulpmiddelen. De stad zou haar burgers in deze crisistijden ook op weg kunnen helpen naar het geschikte laagdrempelig (en online) opleidingsaanbod met hulp van op afstand.”

Ouderen

“Zeker voor ouderen is het vijf voor twaalf”, vult sp.a-raadslid Christel Geerts aan, die ook professor gerontologie is aan de VUB. “Nadenken over hoe we met hen connectie blijven houden, begint zeer urgent te worden. We zullen misschien niet iedereen meekrijgen op Teams en WhatsApp, maar ik sta er soms toch van versteld hoe het wel lukt, hoe met een beetje hulp een hele wereld opengaat voor de mensen.”

Sp.a zal dit 7-puntenplan op de agenda zetten in de gemeenteraad en in het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW in Sint-Niklaas.

Lees ook: Sommige scholen kunnen tot 30 procent van de leerlingen niet bereiken