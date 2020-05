“93 procent van de kinderen krijgt eerste schoolkeuze”: eerste keer online inschrijven voor Wase secundaire scholen Joris Vergauwen

17 mei 2020

19u30 0 Sint-Niklaas De eerste online inschrijvingsperiode voor de secundaire scholen in Sint-Niklaas, Temse, Beveren, Kruibeke en Stekene zit er op. 93 procent van de kinderen kreeg zijn eerste schoolkeuze, 4 procent kreeg zijn tweede keuze en 1 procent zijn derde keuze. 65 kinderen wachten nog op een toewijzing.

Vanaf dit voorjaar moeten ouders hun kinderen voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs via een online aanmeldsysteem inschrijven. Dat wordt georganiseerd door het Lokaal Overlegplatform Sint-Niklaas-Temse, voor alle scholen die secundair onderwijs aanbieden in Sint-Niklaas en Temse. Voor het aanmeldsysteem werden ook de secundaire scholen in Beveren, Kruibeke en Stekene mee opgenomen.

Van 30 maart tot 24 april konden ouders hun kind aanmelden, waarbij ze de scholen van hun voorkeur konden meegeven. “We telden 2.516 aanmeldingen voor de volledige regio. 97 procent kreeg een plaats toegewezen. 93 procent van de kinderen kreeg zijn eerste schoolkeuze, 4 procent zijn tweede keuze en 1 procent zijn derde keuze. 65 kinderen kregen nog geen toewijzing”, maakt het LOP een eerste balans. “We zijn alvast héél gelukkig dat we met dit online aanmeldsysteem zijn gestart. Fysiek inschrijven met kampeerrisico in coronatijden was niet mogelijk geweest.”

Het inschrijven op zich moet nog gebeuren. Ouders hebben via mail of post het resultaat van de ordening gekregen. Met dat verkregen ‘ticket’ kunnen ouders hun kind inschrijven van 9 mei tot 3 juni in de toegewezen school. Nadien vervalt het ticket. De vrije inschrijvingen starten vervolgens op 8 juni. Ouders kunnen dan vrij inschrijven in een school naar keuze, als daar nog vrije plaatsen zijn. Fysieke inschrijvingen zijn tot 31 augustus niet mogelijk. De manier waarop de vrije inschrijvingen zullen georganiseerd worden, zal gecommuniceerd worden op de websites van de scholen en op www.naarhetsecundair.be.

Ouders van de 65 leerlingen zonder toewijzing tot slot worden extra opgevolgd. “De LOP-deskundige contacteert hen over het verdere verloop en de mogelijkheden om toch een inschrijving te kunnen realiseren.”