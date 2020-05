“80 procent heeft online verkocht”: lokale handelaars zagen omzet kelderen, maar zaten niet stil Joris Vergauwen

10 mei 2020

18u11 0 Sint-Niklaas Lokale handelaars in Sint-Niklaas hebben de voorbije weken hun omzet zien kelderen, maar toch heeft 80 procent van de winkels online verkocht. Vóór de coronacrisis was maar 40 procent van de Sint-Niklase handelaars online actief, zo stelt Unizo. “En we denken dat door dit grotere aanbod ook de consument in de toekomst meer lokaal online zal kopen.”

De handelaars in Sint-Niklaas zijn klaar voor de heropening op 11 mei. Bij het ‘nieuwe normaal’ zal echter voortaan ook het online verhaal horen, zo stelt Unizo vast. “Handelaars hebben echt de weg naar online verkopen gevonden. We zien in Sint-Niklaas een verdubbeling van de handelaars die online actief zijn, van 40 naar 80 procent. Opmerkelijk is dat bijna alle handelaars ook na de heropening online actief zullen blijven. Dit wordt dus een belangrijke aanvulling op het fysieke winkelen. In de retail is dit dus één van de vormen van het nieuwe normaal. En we denken dat door dit grotere aanbod ook de consument in de toekomst meer lokaal online zal kopen”, aldus Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen.

Voor de fysieke verkoop vanaf maandag zijn de verwachtingen van de Sint-Niklase handelaars niet torenhoog, geeft Unizo aan. “Twee op de drie handelaars verwachten maximaal 50 procent van de normale omzet. We nemen inderdaad aan dat de heropstart geleidelijk zal verlopen. De eerste dag zal het nog geen stormloop zijn. Bij bepaalde consumenten zal er nog een zekere angst zijn om zich in de winkelstraten te begeven.”