“400 à 500 mensen per dag over de vloer”: laatste dag invulsessies belastingaangifte bij FOD Financiën aan Driekoningen JVS

28 juni 2019

13u09 0 Sint-Niklaas In het kantoor van de FOD Financiën aan de Driekoningenstraat haalt men straks om 15 uur opgelucht adem. De voorbije weken was het er behoorlijk druk bij de invulsessies voor de papieren belastingaangifte. “Per dag kregen we gemiddeld 400 à 500 mensen over de vloer”, klinkt het. Deze week moest de politie zelfs even ingrijpen.

Medewerkers van de FOD Financiën hielpen van 2 mei tot en met vandaag heel wat Waaslanders bij het invullen van hun papieren belastingaangifte. In het gebouw van de overheidsdienst aan Driekoningen in Sint-Niklaas was het vooral de voorbije twee weken vaak heel druk. En dat komt niet alleen omdat vele mensen tot het laatste moment wachten met hun aangifte. In de meeste Wase gemeenten waren er enkele dagen in mei wel invulsessies, maar heel beperkt. Wie op een ander moment de experten van de FOD Financiën wilde raadplegen, moest daarvoor in de wachtrij gaan staan in Sint-Niklaas. Alleen in Lokeren was er een alternatief. “Maar volgend jaar wordt die dienstverlening in Lokeren ook naar Sint-Niklaas overgeheveld. Dit jaar kregen we er al Beveren, Temse, Sint-Gillis-Waas en Stekene bij. Daarom was het hier vaak lang aanschuiven, met de laatste weken zo’n 400 à 500 mensen per dag. En deze week was het ook niet op afspraak. Sommige mensen hebben dan ook soms 2 of 3 aangiftes bij, waardoor de wachttijden alleen maar oplopen.”

Chaos in de wachtrij

Begin deze week liep het nog even fout in het gebouw aan Driekoningen. Normaal gezien krijgt iedereen er een nummer, om vervolgens plaats te nemen in de wachtzaal. “Maandag was echter onze veiligheidsagent ziek. Daardoor ontstond er wat chaos in de wachtrij. De politie moest tussenkomen om de orde te bewaren. Na drie kwartier was alles opgelost, maar het toont wel aan hoe druk het hier was. Wij kunnen alleen maar ons uiterste best doen. Iedereen kan via Tax-on-web de aangifte indienen, maar toch doen heel wat mensen het nog via de papieren aangifte.”