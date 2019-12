“300 kilometer wegen in minder dan 3 uur ijsvrij maken”: stad werkt nieuw strooiplan uit en zet extra voertuigen in JVS

18 december 2019

14u09 0 Sint-Niklaas “300 kilometer, bijna van Sint-Niklaas tot Parijs: zo’n afstand strooien we voortaan in minder dan drie uur”. Door de inzet van een extra strooiwagen en een herschikking van de routes worden de voornaamste wegen in Sint-Niklaas nu sneller sneeuw- en ijzelvrij gemaakt.

Als de winter mee wil, kan de strooidienst van Sint-Niklaas zich eindelijk eens bewijzen. Er staan 40 personeelsleden van de stad klaar om het nieuwe strooiplan uit te voeren. In de werkplaatsen in het Industriepark-Noord is 300 ton strooizout in voorraad.

Door de aankoop van een nieuwe strooiwagen kunnen er nu vijf wagens worden ingezet. Die nieuwe wagen is een kleinere strooiwagen, die makkelijker in smallere straten als de Walburgstraat kan. “Verder zijn er dit jaar ook twee nieuwe pekelstrooiers aangekocht voor de sneeuw- en ijzelbestrijding van fietspaden. Pekelsproeien op fietspaden heeft een beter effect dan droog zout. Doordat het zout al is opgelost in water kan het makkelijker inwerken op de sneeuw- en ijslaag. Die methode werkt niet alleen beter, ze is ook milieuvriendelijk en zuinig”, zegt schepen voor Openbaar Domein Carl Hanssens (N-VA).

Als het strooiplan wordt geactiveerd, gaan de strooidiensten op pad op de belangrijkste wegen in Sint-Niklaas. “Bedoeling is om een zo groot mogelijk aantal cruciale wegen zo snel mogelijk aan te pakken. Het gaat om alle hoofdverbindingswegen, belangrijke routes en invalswegen voor autoverkeer en openbaar vervoer, ontsluitingswegen tot de woonwijken en sociale voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, sporthallen, openbare parkings en hulpdiensten. De totale lengte van het traject, gespreid over heel het grondgebied, bedraagt 300 kilometer en wordt op minder dan 3 uur bestrooid”, aldus schepen Hanssens.

Fietspaden en kleinere wegen

Ook 150 kilometer fietspaden worden sneeuw- en ijzelvrij gemaakt van zodra de diensten groen licht krijgen om te strooien. “Als de situatie op de voornaamste wegen volledig onder controle is en als de sneeuw langdurig blijft liggen of het aanhoudend vriest, worden ook andere, minder drukke wegen gestrooid. Alle 506 straten op het grondgebied van de stad sneeuw- en ijzelvrij maken, is echter praktisch onmogelijk, financieel niet haalbaar en ecologisch ook niet verantwoord.”