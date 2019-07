“2.500 kilometer door 12 landen”: koppel gaat op pad met ‘Budapest Rally’ JVS

02 juli 2019

16u04 1 Sint-Niklaas Quincy Mortier (29) en Gwinny Van Dam (28) uit Sinaai staan op 12 juli aan de start van de ‘Budapest Rally’, een ludieke race door twaalf landen, vanuit Brussel naar Boedapest, goed voor zo’n 2.500 kilometer rijplezier.

Hun VW Golf uit 1991 is bijna helemaal aangekleed. Het thema van de Budapest Rally dit jaar is ‘Back To The Sixties’. De Golf krijgt dus een hippiejasje, net als zijzelf onderweg. Voor Quincy Mortier en Gwinny Van Dam wordt het de allereerste keer dat ze deelnemen aan deze bijzondere race door Europa, die op 12 juli vertrekt in Brussel. Het is nog maar de derde editie van de Budapest Rally, maar die telt intussen al heel wat fans. Op dezelfde dag vertrekken er ook teams in Amsterdam, Lyon en Parijs. In zeven dagen doorkruisen de roadtrippers twaalf verschillende landen, goed voor 2.500 kilometer asfalt en plezier tot in Boedapest. Er wordt overnacht op campings langs de route en de organisatie zorgt voor avondeten en ontbijt. “Het is een rally die in het teken staat van plezier. De snelheid waarmee je de etappes aflegt, is van geen belang. Elke dag zijn er een drietal uitdagingen, waarmee punten te verdienen zijn. Zo moeten we checkpoints vinden en telkens een reeks ludieke opdrachten uitvoeren. De winnaar krijgt een felgroene Trabant. Een fantastische prijs natuurlijk, maar we nemen vooral deel voor het fijne avontuur onderweg”, klinkt het bij Quincy en Gwinny.

Mecanicien en muzikante

Met hun auto kunnen ze ook punten verdienen, dus krijgt de Golf ook een grondige make-over. “We gaan er een opvallende sixties-auto van maken. Hoe ouder de auto, hoe beter ook. Onze Golf is van 1991, precies even oud als ikzelf”, aldus Gwinny. De auto is nog maar net ingeschreven en mag zich meteen opmaken voor meer dan tweeduizend kilometer door twaalf landen, tot helemaal in Boedapest. Bij pech onderweg staat Quincy klaar. “Ik ben actief in de autowereld. Als mecanicien kan ik bij problemen onderweg wel het nodige doen. En zo’n zevendaagse tocht door Europa met de auto spreekt natuurlijk aan.”

Gwinny is ook muzikante en zangeres, onder meer bij de covergroep Foxpop. Eén van de belangrijkste dingen in haar bagage is haar gitaar. “Die mag niet ontbreken. Het wordt een rally vol sfeer en feestjes onderweg. We kijken er heel erg naar uit. Het is niet alleen die rally van zeven dagen, maar ook de terugrit en nog een paar extra vakantiedagen. We zullen ongeveer twaalf dagen in de auto doorbrengen. We zijn al twee jaar een koppel, maar we wilden er deze zomer ook eens graag op uit met z’n tweetjes. De ideale gelegenheid is dit dus!”

De avonturen van Gwinny en Quincy onderweg naar Boedapest zijn te volgen via ‘Gwincy’ op Facebook.