“1 boom per inwoner”: sp.a pleit voor aanplanting 80.000 nieuwe bomen JVS

29 juli 2019

18u44 42 Sint-Niklaas Sp.a legt eind augustus het voorstel aan de gemeenteraad voor om in Sint-Niklaas 80.000 nieuwe bomen aan te planten, naast de al eerder geplande initiatieven.

Naar aanleiding van de oproep van vereniging Bos+ om werk te maken van een grootschalige vergroening van steden en dorpen doet sp.a in Sint-Niklaas het voorstel om 80.000 extra bomen aan te planten. Dat legt het voor aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting eind augustus. “Het zou passen in het stedelijk klimaatplan én woonbeleidsplan om deze bestuursperiode een extra engagement op te nemen, door 80.000 extra bomen — 1 voor elke inwoner — aan te planten, al dan niet ruimtelijk verspreid en naast de reeds eerder genomen initiatieven”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Christel Geerts. “Er zijn tal van studies die het belang en de noodzaak van bomen aantonen, en niet alleen om verkoeling te brengen. Het zou fijn zijn dat elke buurt daar mee van kan genieten. En de ruimte is er ook. In het woonbeleidsplan blijken er volgens het register van onbebouwde percelen nog 439 bebouwbare gronden te zijn, goed voor 52,38 hectare. Bovendien wordt er in het woonbeleidsplan ook verwezen naar het lobbenstadmodel en het engagement om buiten de lobben geen bouwgronden meer aan te snijden.”

Geen excuus

Financieel heeft sp.a ook een oplossing klaar. “We hebben zelfs een concrete piste uitgewerkt, zodat een gebrek aan geld geen excuus zou kunnen zijn. In 2018 zijn op vlak van ruimte en milieu heel wat geplande uitgaven niet gebeurd. Dat gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen euro. Het lijkt ons evident om deze middelen te gebruiken voor een verdere vergroening van onze stad, ook omdat uit de stadsgesprekken in het voorjaar duidelijk blijkt dat de inwoners vragende partij zijn voor meer bomen en meer natuur”, aldus Geerts.

De bestuursmeerderheid stelt dat er sowieso bomen zullen bijkomen. “In Puitvoet en in een zevental stadslobben komen er bossen bij. We werken dus al aan een plan om meer bosruimte te creëren”, klinkt het.