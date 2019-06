Zaakvoerder Fou d’O en I Ragazzi opent pop-upbar in Latem-dorp Anthony Statius

03 juni 2019

08u13 0 Sint-Martens-Latem In afwachting van zijn nieuwe horecazaak opent Alex Maes deze zomer ieder zondag de pop-up aperobar La Bohème in Latem-dorp.

Alex Maes brengt de komende weken wat extra leven in het centrum van Sint-Martens-Latem. De zaakvoerder van brasserie Fou d’O in Gent opende begin mei de pop-upbar La Bohème naast zijn nieuw Italiaans restaurant I Ragazzi, recht tegenover de kerk in Latem-dorp.

“Iedere zondag kan je in de tuin van de voormalige Kerkenhoek komen genieten van een cocktail of een glaasje bubbels”, zegt Alex. “Er staan ook lekkere tapas op de kaart, waaronder oesters, garnaalkroketten en patatas bravas. Ook kinderen zijn welkom en zij kunnen zich uitleven op een springkasteel in de tuin. La Bohème is een ontmoetingsplaats waar iedereen in een ongedwongen sfeer kan genieten van een drankje en een hapje.”

Zoals gekend heeft Alex Maes plannen met de voormalige Kerkenhoek. “Na de zomer starten de verbouwingen en ik hoop in de loop van 2020 mijn nieuwe zaak te kunnen openen”, aldus Maes. “Het zal een gelijkaardig concept zijn, maar waarschijnlijk onder een andere naam.”

La Bohème is iedere zondag open vanaf 11 uur en dit nog tot eind september. In juli is de pop-upbar gesloten. Meer info via de Facebookpagina labohemelatem.