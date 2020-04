Woonzorgcentrum Ter Venne blijft dicht voor bezoekers Anthony Statius

16 april 2020

13u25 0 Sint-Martens-Latem Het woonzorgcentrum Ter Venne in Sint-Martens-Latem blijft voorlopig gesloten voor bezoekers. Dit werd meegedeeld door Armonea, de overkoepelende organisatie waartoe het rusthuis behoort.

“In tegenstelling tot wat op woensdag 15 april is aangekondigd door de federale overheid, zullen de woonzorgcentra van Armonea gesloten blijven voor externe bezoekers”, klinkt het. “De beslissing die de Nationale Veiligheidsraad meedeelde, is genomen zonder overleg met de sector, wat ons ten zeerste verbaast. Als Armonea kunnen en willen we de richtlijn niet volgen omdat we ervan overtuigd zijn dat deze tot totale chaos zal leiden. Met de uiterst strikte voorzorgsmaatregelen en de bijkomende zorg die we nu al dag na dag aan onze bewoners bieden, hebben we geen capaciteit over om ook nog eens een bezoeker per bewoner te begeleiden en erover te waken dat ook zij de maatregelen in acht nemen.”

“Verder dreigt deze plotse maatregel van de federale regering het aantal Covid-19-besmettingen verder in de hand te werken. Bezoek kan immers het virus binnenbrengen in woonzorgcentra waar geen of weinig COVID-19 bestaat, aangezien het onmogelijk te controleren valt of een bezoeker gedurende 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad. Onder deze omstandigheden is het voor ons onmogelijk om de veiligheid in onze voorzieningen te blijven garanderen. Uiteraard staan we ervoor open om met de overheid in discussie te gaan om op een verstandige, veilige en goed uitgewerkte manier, volgens een duidelijk protocol, in de toekomst bezoek te hervatten. We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename maatregel is, maar trachten hiermee enkel de veiligheid en gezondheid van onze bewoners en onze medewerkers voorop te stellen.”