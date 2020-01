Wim Claeys speelt Gentse volksmuziek in de Brouwerij Anthony Statius

03 januari 2020

12u23 0 Sint-Martens-Latem In het kader van Toast Literair nodigt het Davidsfonds Sint-Martens-Latem Wim Claeys uit in de Brouwerij. Op zondag 19 januari speelt hij er Gentse volksmuziek.

Wim Claeys is Gentenaar, cabaretier, muzikant en folkzanger. Zijn liefde voor muziek en Gent zit er al van kindsbeen af in. Hij groeide op in een familie waar dialect spreken als een erezaak werd beschouwd en luisterde al vroeg naar de platen van Romain De Coninck en Walter De Buck. Na de voorstelling wordt er afgesloten met een drankje en een toast op het nieuwe jaar.

Iedereen is welkom om 10.30 uur, reserveren is niet mogelijk. Leden van het Davidsfonds betalen 5 euro, niet-leden 10 euro.