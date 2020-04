Wijkinspecteur Melissa verknipt uniformhemden tot mondmaskers met politielogo voor haar collega’s: “Het mag best wat stijlvoller” Ronny De Coster

18u18 3 Sint-Martens-Latem Agenten van de politiezone Schelde-Leie gaan de straat op met best wel opmerkelijke mondmaskers. Wijkagente Melissa Sobrie (35) uit Sint-Martens-Latem zit elke avond achter haar naaimachine om de maskers te stikken. Om er het logo van de politie in te verwerken, moet ze voor elk mondmasker wel een uniformhemd verknippen.

“Bij de politie beschikken we wel over mondmaskers, maar dat zijn natuurlijk witte standaardmodellen. Ik vond dat het best wel een beetje stijlvoller mocht. Ik volg avondschool en kan mondmaskers maken”, vertelt Melissa Sobrie waarom ze achter de naaimachine ging zitten en een eigen ontwerp uitwerkte.

Op de mondmaskers die bij haar van de band rollen, staat het logo van de politie. “Dat heeft toch veel meer stijl, vind ik. En blijkbaar denken ook veel collega’s er zo over, want velen hebben al een mondmaskertje gevraagd. Het zou wel leuk zijn om het hele politiekorps van de zone Schelde-Leie ermee uit te rusten, maar ik vrees dat dit te hoog gegrepen is. Ik doe dit ’s avonds na het werk en ben gemiddeld toch een half uur aan één mondmasker bezig. En ik heb ook twee kinderen die ik moet helpen bij het schoolwerk”, vertelt Melissa.

Oude uniformhemden

De stof waarmee ze de mondmaskers vervaardigt, knipt Melissa uit oude uniformhemden. “Ik heb wel één hemd per mondmasker nodig, omdat ik het logo van de politie erin verwerk. Maar ’t is geen verspilling: ik verknip hemden die niet meer gebruikt worden”, legt ze uit.