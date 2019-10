Wie verdient de Binus Cultuurprijs? Stemmen kan nog tot 15 november Anthony Statius

15 oktober 2019

14u21 0 Sint-Martens-Latem De cultuurraad en het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem roepen iedereen op om te stemmen op drie kandidaten die meedoen aan de Binus Cultuurprijs. Naast het oordeel van de jury, tellen ook deze publieksstemmen mee voor de eindbeslissing.

Dit jaar reiken het gemeentebestuur en de gemeentelijke raad voor cultuurbeleid voor de tweede keer de Binus Cultuurprijs uit. De prijs kan toegekend worden aan een persoon of vereniging die een bijzondere artistieke of culturele prestatie heeft geleverd in het voorbije kalenderjaar of het cultureel imago van de gemeente Sint-Martens-Latem op bovenlokaal vlak heeft bevorderd. Verder kan de prijs ook uitgereikt worden aan een persoon die zich gedurende meerdere jaren belangeloos heeft ingezet in het gemeentelijk verenigingsleven.

Iedereen kan stemmen op drie kandidaten uit de lijst genomineerden en dit tot en met 15 november. Uit de top 3 zal een winnaar aangeduid worden die een oorkonde en een som van 500 euro ontvangt. Stemmen kan via www.sint-martens-latem.be/nieuws en www.sint-martenslatem.be/cultuurprijzen-0.