Werken in Pontstraat opnieuw uitgesteld Anthony Statius

04 maart 2020

14u58 0 Sint-Martens-Latem De langverwachte heraanleg van de Pontstraat in Deurle wordt met een jaar uitgesteld. De omgevingsvergunning werd voor de tweede keer niet ontvankelijk verklaard en er moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Het dossier van de heraanleg van de Pontstraat dateert al van de jaren 90. Het is een smalle weg zonder voet- en fietspad en dat het er levensgevaarlijk is, werd pijnlijk duidelijk toen in 2017 een voetganger overleed na een aanrijding. Er was sprake van dat de werken dit jaar zouden starten, maar deze plannen gaan niet door.

“De omgevingsvergunning die in december werd ingediend was niet volledig en werd niet ontvankelijk verklaard”, zegt schepen van Openbare Werken Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Ook de tweede aanvraag werd niet ontvankelijk verklaard. Er werd nu opnieuw een aanvraag ingediend en hopelijk lukt het deze keer wel. Indien het licht op groen wordt gezet, kunnen de werken ten vroegste in mei volgend jaar starten.”