Wereldberoemde kunstenares opent galerie in hartje Latem: “Na Parijs en Hongkong eindelijk eigen plek in België” Anthony Statius

13 januari 2020

16u11 12 Sint-Martens-Latem Isabelle Scheltjens (38) heeft kunstwerken hangen van Dubai tot Londen, maar van een galerie in eigen land was nog geen sprake. Tot nu, want de kunstenares uit Grobbendonk heeft sinds kort haar eigen exporuimte in Sint-Martens-Latem, op een steenworp van The Boutique Gallery. Daar onthulde Isabelle in oktober nog het kunstwerk Michèle, het huwelijkscadeau van Rode Duivel Kevin De Bruyne voor zijn vrouw Michèle Lacroix.

De unieke portretten van Isabelle Scheltjens - gemaakt uit duizenden stukjes glas - behoorden al een tijdje tot de permanente collectie van The Boutique Gallery, de kunstgalerie van William Vaesen en Ellen Christiaen in hartje Sint-Martens-Latem. Dankzij de samenwerking met William en Ellen beschikt Isabelle nu ook over haar eigen exporuimte in Dorp 14, recht tegenover de kerk. “Ik leerde William en Ellen kennen in Zuid-Afrika, waar zij hun eerste The Boutique Gallery net hadden geopend”, zegt Isabelle. “Mijn portretten kregen een vaste plek in hun kunstgalerijen in Zuid-Afrika, Knokke en Sint-Martens-Latem en ze waren ook al te zien in het televisieprogramma Het Huis. Ik ben enorm gecharmeerd door dit kunstenaarsdorp en het lijkt me dan ook de perfecte locatie voor mijn eerste galerie in België.”

Isabelle Scheltjens behoort tot een van de populairste hedendaagse kunstenaars van ons land. Haar werken waren al te zien in New York, Parijs, Londen, Dubai en Kaapstad en onder andere topchef Gordon Ramsay en de koning van Marokko hebben een van haar portretten hangen. In oktober vorig jaar stelde Isabelle tijdens een solotentoonstelling het kunstwerk voor dat ze maakte in opdracht van Rode Duivel Kevin De Bruyne, een portret van zijn vrouw Michèle, die grote liefhebber is van het werk van Isabelle. Met uitverkochte tentoonstellingen over de hele aardbol lijkt het vreemd dat de Antwerpse nu pas haar eigen galerie heeft. “Als Belgische kunstenaar moet je je eerst bewijzen in het buitenland, vooraleer je in eigen land serieus wordt genomen”, zegt Isabelle. “De voorbije jaren waren dan ook zeer hectisch en ik had ook nog niet echt uitgekeken naar een geschikte locatie. Tot nu toe konden geïnteresseerden wel op afspraak terecht in mijn atelier in Grobbendonk, maar met een eigen galerij ligt de drempel veel lager. Iedereen is welkom om binnen te springen”, besluit Isabelle.

Nieuw werk

In het weekend van 18 en 19 januari stelt Isabelle twee nieuwe werken voor in haar kunstgalerie. Daarnaast zijn er ook beeldhouwwerken te zien van Olivier Pauwels, William Sweetlove en Ann Deman. Isabelle Scheltjens Gallery bevindt zich in Dorp 14 in Sint-Martens-Latem. De galerie is open op zaterdag van 11 tot 17.30 uur en op zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Je kan ook een afspraak maken om de galerij op andere momenten te bezichtigen.

Meer info via www.isabellescheltjensgallery.com of telefonisch op 0470/03.05.02.