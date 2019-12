Ward opent winterbar Matterhorn in hartje Latem Anthony Statius

19 december 2019

17u31 0 Sint-Martens-Latem Ward Vandenbulcke (32) verruilt zijn zomerbar Baraboire voor de Matterhorn. Niet d e legendarische berg in de Alpen, maar wel een gezellige winterbar in hartje Sint-Martens-Latem. De houten chalet is ook te huur voor recepties en feestjes.

De voorbije zomer viel Ward Vandenbulcke op met zijn gele Amerikaanse schoolbus aan zijn pop-upbar Baraboire aan interieurzaak Flamant. Voor zijn winters pop-upconcept Matterhorn bouwde hij naast het Italiaanse restaurant I Ragazzi in het dorpscentrum van Sint-Martens-Latem een houten chalet.

“Deze chalet heb ik gekocht in Luxemburg van iemand die ze speciaal heeft ontworpen om zijn veertigste verjaardag in te vieren”, vertelt Ward. “Hier zal ze vooral dienen als gezellige winterbar, waar je iets kan komen drinken. Voor het aanbod aan drankjes werk ik samen met Vincent Parisis van Belgo Concept Store. Zo is er ook Glu Gin te verkrijgen, dat is de gin-variant van glühwein. De winterchalet biedt plaats aan maximaal honderd bezoekers en ze is ook te huur voor een receptie of personeelsdrink.”

Winterbar Matterhorn is nog tot eind januari iedere dag open van 16 uur tot middernacht, behalve op dinsdag en woensdag. Meer info via de Facebookpagina ‘Matterhorn winterbar’.