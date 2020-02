Wandelclub De Camino’s verzamelde 389 kilogram zwerfvuil in 2019: “Verenigingen en bedrijven kunnen helpen om Latem proper te houden” Anthony Statius

25 februari 2020

17u47 0 Sint-Martens-Latem Katrien Dossche en haar wandelclub De Camino’s maken de balans op van een jaar zwerfvuil ruimen in Sint-Martens-Latem en Deurle. “Er hebben zich al meer dan 40 zwerfvuilpeters- en meters gemeld en ook de gemeenteschool doet mee, nu nog de verenigingen en de bedrijven”, zegt Katrien.

Latem pakt het zwerfvuil aan. Onder dit motto en met de gelijknamige website als platform spoort Katrien Dossche uit de Elsakkerweg alle inwoners aan om haar gemeente zwerfvuilvrij te houden. Samen met de wandelclub De Camino’s gaat ze regelmatig al wandelend zwerfvuil oprapen in zoveel mogelijk straten en dreven en ondertussen hoopt ze dat anderen haar voorbeeld volgen. De Camino’s houden iedere maand bij hoeveel kilogram afval ze hebben verzameld en nu maakt Katrien de balans op voor het jaar 2019.

“Op een jaar tijd hebben we 389 kilogram zwerfvuil geruimd”, zegt Katrien. “Hiervoor gebruiken we de app WePlog, die werd ontwikkeld door twee Latemnaars. Wie deze gratis app downloadt, houdt bij in welke straten, dreven of lanen hij of zij zwerfvuil heeft geruimd, maar kan tegelijk ook zien waar andere ‘ploggers’ zijn gepasseerd. Op een jaar tijd is het aantal zwerfvuilpeter- en meters gegroeid van 15 naar meer dan 40 en er doen al acht bedrijven mee. Ook de gemeenteschool Latem-Deurle organiseren wekelijks een actie, waarbij de kinderen de straten proper houden.”

“Toch is er nog werk aan de winkel”, vervolg Katrien. “Vooral aan restaurants, bouwwerven en enkele drukke straten zoals de Kortrijksesteenweg (N43), Maenhoutstraat, Golflaan en Latemstraat vinden we veel zwerfvuil. Daarom doen we enkele voorstellen aan het gemeentebestuur. Zo kan men onder andere restaurants sensibiliseren om buiten asbakken te plaatsen en bij het verlenen van een bouwvergunning kan men waarschuwen voor GAS-boetes wanneer de omgeving rond de werf een stort is. De gemeente kan ook bedrijven en winkels stimuleren om voor hun eigen deur te vegen, dat zou wonderen doen, zeker in de probleemstraten. Tot nu toe zijn er nog geen verenigingen die zich actief inzetten om zwerfvuil te bestrijden. Via “Operatie Proper” van Mooimakers kunnen verenigingen tot 1.500 euro ontvangen wanneer ze een opruimplan indienen. Dankzij de inzet van de meters en peters, enkele bedrijven, de gemeenteschool en onze wandelclub gaat het de goede kant uit, maar we hopen dat dit jaar ook deze pijnpunten kunnen weggewerkt worden.”

Meer info via www.latempakthetzwerfvuilaan.be.