Vzw Maquis organiseert concertenreeks in Latemse Kluis Anthony Statius

23 december 2019

17u03 0 Sint-Martens-Latem Erwin De Keyzer en Karlijn Sileghem organiseren met hun vzw Maquis een concertenreeks in de Latemse Kluis in de Kapitteldreef. De eerste concerten van bluesman Guy Verlinde op zaterdag 25 januari en van Piv Huvluv op 22 februari zijn ondertussen al uitverkocht. Heel wat inwoners van Latem en Deurle verlangen naar een plek waar je naar goeie live muziek kan luisteren”, zegt het koppel.

Een beetje verscholen in het groen en op een steenworp van het museum Gevaert-Minne ligt de Latemse Kluis. Het gebouw in de Kapitteldreef dateert uit 1930 en was lange tijd een buitenverblijf van de paters Dominicanen uit Gent. In 1996 werd het verkocht aan de gemeente Sint-Martens-Latem en in 2006 werd het door een andere bestuursploeg opnieuw verkocht. Sinds 2012 is het eigendom van Herman De Bode, die het gebouw liet restaureren, en sinds vorig jaar biedt de ruimte plaats aan jaarlijkse tentoonstellingen. Daarnaast kunnen lokale verenigingen er ook culturele activiteiten organiseren. Na tentoonstellingen van Gust De Smet en ‘How to paint water. De Leie - stroom van inspiratie’ organiseert vzw Maquis enkele culturele avonden in de Kluis, een mooie afwisseling op de jaarlijkse tentoonstellingen die er plaatsvinden.

“Volgend jaar organiseren we er zeven ‘kluisconcerten’”, vertelt Erwin De Keyzer, die samen met zijn vrouw Karlijn Sileghem rn voorzitter Jo Vandervennet het bestuur van Maquis vormt. “Ik werk als museumbewaarder in het museum Gevaert-Minne en ik wou al lang iets doen in de Latemse Kluis. Vroeger had je in Latem en Deurle heel wat plaatsen waar je live muziek kon horen, maar vandaag is er zo goed als niets voor muziekfans. We hopen dat de muziek in Latem heropleeft en blijkbaar was er veel vraag naar, want het eerste concert van Guy Verlinde was onmiddellijk uitverkocht. Het gaat om akoestische optredens en om geen overlast te hebben in de buurt, beperken we het aantal bezoekers tot 100 man, dat is de helft van de capaciteit van de zaal.

“In de toekomst willen we niet alleen muziek, maar ook woord en beeld een podium bieden”, zegt Karlijn. “De Kluis moet een plaats van ontmoeting worden, waar iedereen van cultuur kan genieten.”

Naast Guy Verlinde staan ook Piv Huvluv (22/2), Vanessa Matthys & Dominique Vantomme (21/3), Kathleen Vandenhoudt (25/4), Lode Vercampt en Jean-Philippe Poncin (24/10), Antje De Boeck en Rony Verbiest (21/11) en Nils De Caster en Sara De Smedt (19/12) op het programma. De deuren gaan open vanaf 19 uur en het concert begint telkens om 20 uur. Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken moeten bezoekers verplicht parkeren aan het museum Gevaert-Minne, om zo’n 100 meter van de Latemse Kluis. Kaarten kosten 10 euro.

Meer info vind je via de Facebookpagina Theatergezelschap Maquis.