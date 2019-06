Vrouw lichtgewond bij kop-staartbotsing Jeffrey Dujardin

27 juni 2019

Op de Staatsbaan in Sint-Martens-Latem is woensdagmiddag rong 13.50 uur een kop-staartbotsing gebeurd. Daarbij waren drie wagens betrokken. Een 58-jarige vrouw uit Sint-Martens-Latem stopte om een 45-jarige vrouw uit Evergem te laten invoegen. Een 33-jarige vrouw uit Opwijk merkte dit echter te laat op en reed achter in op de wagen. Door de klap botsten de eerste en tweede wagen ook . De 58-jarige vrouw raakte lichtgewond bij het ongeval.