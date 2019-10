Vrouw die enorme bestellingen verzon bij twee werkgevers krijgt straf met uitstel Wouter Spillebeen

01 oktober 2019

15u04 0 Sint-Martens-Latem De ex-werkneemster van twee bedrijven in Sint-Martens-Latem en Wetteren die bestellingen uit haar duim zoog, heeft in beroep twee jaar cel met uitstel gekregen. Ze zegt dat ze een dwangmatige leugenaar is en probeerde ontoerekeningsvatbaar verklaard te worden, maar het hof ging daar niet mee akkoord.

Bij een drankhandelaar in Sint-Martens-Latem moest de vrouw nieuwe klanten binnenhalen. Ineens liepen onrealistisch hoge bestellingen binnen. “Ze was niet zo goed in haar job, dus heeft ze maar gezegd dat ze Carrefour had binnen gehaald”, legde haar advocaat uit. “Voor 1.200 flessen per maand dan nog.” De werkgever rook onraad, maar de vrouw bleef volharden in haar leugens, zelfs door contactpersonen te verzinnen.

Ze werd ontslagen, maar daar bleef het niet bij. Bij een verdeler van onder andere dvd’s en cd’s in Wetteren haalde ze als verkoopster dezelfde fratsen uit. “Ze wilde op een goed blaadje staan”, volgens de advocaat. Om de job te krijgen, loog ze dat ze een klacht had ingediend tegen haar vorige werkgever wegens laster en eerroof. Ze vervalste de pv.

Geestesstoornis

“Ze heeft niet alleen tegen haar werkgevers gelogen, maar door haar zijn er ook facturen verstuurd naar klanten voor bedragen die ze niet verschuldigd waren”, klinkt het bij de burgerlijke partijen. “We moesten beginnen uitpluizen welke bestellingen nu echt waren. De imagoschade is enorm.” Zelfs tegen de onderzoeksrechter loog de vrouw. Ze zei dat ze een universitair diploma handelswetenschappen had, maar daar zijn geen bewijzen van.

De vrouw beweerde dat ze ontoerekeningsvatbaar is. Ze zou immers een compulsieve leugenaar zijn. Een psychiater stelde inderdaad een gedeeltelijke geestesstoornis vast, maar vond niet dat ze op basis daarvan ontoerekeningsvatbaar verklaard kon worden. De vrouw is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel onder strenge voorwaarden. In eerste aanleg had ze ook twee jaar cel gekregen, maar was slechts een jaar met uitstel uitgesproken.