Vijf verkeersplateaus krijgen geluiddempend beton Anthony Statius

13 augustus 2019

17u49 0 Sint-Martens-Latem In Sint-Martens-Latem worden vijf verkeersplateaus opnieuw aangelegd. De oude kasseien verharding wordt vervangen door uitgewassen beton, omdat dit meer geluiddempend is en zo minder overlast bezorgt aan de omwonenden. De werken zijn ondertussen gestart en ze duren nog tot eind september.

Het gaat over de verkeersplateaus op de kruispunten Dorpsstraat-Philippe de Denterghemlaan, Lijnstraat-Hullekensstraat, Broekstraat-Molenhoekstraat, Golflaan-Guido Gezellestraat-Lage Heirweg en het verkeersplateau in de Latemstraat aan de ingang van het golfterrein. tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van deze verkeersplateaus en moet een wegomlegging gevolgd worden. Vooral de Philippe de Denterghemlaan en de Latemstraat tot aan de rotonde Golflaan zullen bijna heel deze periode onderbroken zijn omdat deze werken in twee fasen moeten gebeuren.

De omleiding loopt voornamelijk via de Pontstraat, de Kortrijksesteenweg en de Maenhoutstraat en het verkeer wordt zoveel mogelijk uit de onverharde dreven geweerd.