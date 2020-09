Vijf gemeenten vragen aandacht voor veerkracht met spreuken langs de weg Anthony Statius

14u32 0 Sint-Martens-Latem Ik hou ontsmettend veel van jou. Aan creatieve woordspelingen geen gebrek in de nieuwe campagne van Logo Gezond+. Samen met d e stad Deinze en de gemeenten Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth roept men iedereen op om dergelijke positieve spreuken in het straatbeeld te hangen.

Logo Gezond+, de Zorgraad van Schelde-Leie en vertegenwoordigers van de stad Deinze en de gemeenten Sint-Martens-Latem, Zulte, De Pinte en Nazareth hebben dinsdag aan rotonde De Vierschaar In Deurle (Sint-Martens-Latem) de aftrap van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid gegeven.

“In het kader van de Werelddag Geestelijke Gezondheid, die plaatsvindt op zaterdag 10 oktober, wordt aandacht gevraagd voor de veerkracht van de burgers en de zorgverleners”, zegt Pieter Metsu van Logo Gezond+. “We nodigen iedereen uit om de komende dagen positieve spreuken in het straatbeeld te hangen. Ook corona-gerelateerde spreuken zullen zichtbaar zijn. Dit als positieve en hoopvolle boodschap in deze bijzondere tijden.”

Ook dokter Johan Matthijs, voorzitter van de Eerstelijnszone Schelde-Leie, wijst op het belang van veerkracht. “Hoewel we de corona-moeheid begrijpen, blijven de richtlijnen belangrijk om de druk op de zorgsector niet verder te verhogen. Met deze campagne willen we corona-uitputting voorkomen. We roepen op om zorg te dragen voor iedereen die zich ingezet heeft en die zich nog zal inzetten de komende maanden.”