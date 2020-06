Vier Latemnaars brouwen eigen bier: “Paalsteen is eerste Latemns bier in 100 jaar” Anthony Statius

05 juni 2020

08u27 0 Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem heeft een eigen bier. Na veel experimenteren in de garage brouwden de vier vrienden Bram De Pauw (39), Geert Mertens (57), Pierre Depuydt (37)en David Van Grembergen (39) Paalsteen, een fris blond biertje dat ondertussen al op de kaart staat van restaurant Benoit & Bernard Dewitte.

Het is ondertussen al een eeuw geleden dat er nog eens gerstenat uit een Latemse brouwerij vloeide. In 1889 telde de gemeente twee kleine landbouwbrouwerijen, maar die gaven er enkele jaren later al de brui aan. Met de oude Brouwerij van Vital De Brabandere was er nog eentje, maar toen de Duitsers het koper van de ketels opeisten tijdens de Eerste Wereldoorlog, gingen daar ook de kranen toe. De voorbije eeuw kon je nergens nog een Latems biertje drinken, maar de vier vrienden Bram De Pauw, David Van Grembergen, Geert Mertens en Pierre Depuydt brengen hier nu verandering in. Het idee ontstond in 2015 tijdens de jaarlijkse straatfeesten in het doodlopende straatje Paalsteen. Volgens de bewoners de gezelligste straat van de gemeente.

“Vier jaar geleden zijn we beginnen brouwen met een klein keteltje en wat geleend materiaal van een vriend", zegt David Van Grembergen. “Na veel experimenteren werd het eerste lekkere bier gebrouwen op 4 mei 2016. Dit werd voor het eerst geschonken op de wijkfeesten enkele maanden later. Kunstenaar Arne Quinze, die hier wat verderop woont ontwierp het etiket.” Geert vult aan: “Het bier werd in die dagen gemaakt met grondwater uit Paalsteen, het wordt gebrouwen in de garage van David, de hoofdgisting gebeurt in de studio van David en de nagisting en lagering in de kelder van Geert. Vanaf dan hebben we veel verschillende brouwsels geprobeerd, gaande van een kerstbier tot een IPA. Uiteindelijk hebben we in het negende recept elk onze goesting gevonden. Paalsteen is een blond, droog en licht fruitig biertje met 6,5% alcoholpercentage dat gemakkelijk drinkt.”

De vier ondernemers zetten elk hun eigen netwerk in beweging en de voorbije maanden zetten ze Paalsteen letterlijk op de kaart. “Ondertussen wordt Paalsteen geschonken in restaurant Benoit & Bernard De Witte en in Latemse horecazaken zoals A Table, Pleasures Boutique, Terrazza, D’Ouwe Hoeve en de groothandel Latems Drankhuys”, zegt Bram De Pauw. “We hebben ondertussen al 7.000 liter gebrouwen en we lanceren ons bier officieel op Vaderdag. Het is niet de bedoeling om met Paalsteen de wereld te veroveren, het moet een lokaal Latems drankje blijven.”

Meer info via www.paalsteen.com.