Vier dagen feest in Latem-dorp Anthony Statius

21 augustus 2019

17u37 0 Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem maakt zich klaar voor het feestje van het jaar. Komend weekend worden duizenden bezoekers verwacht op Latem kermis, dat plaatsvindt in en rond de feesttent op het grasveld tussen de Leie en het gemeentehuis. “Van de dorpsbarbecue tot de legendarische Vlaamse hits en schlagers van DJ Pieter, iedereen is welkom in dorp”, zegt Bart Vandesompele, voorzitter van het feestcomité.

In 2017 nam voetbalclub FC Latem de organisatie van Latem Kermis over en na drie succesvolle edities met onder andere passages van Jebroer en Regi, staat het feestcomité klaar met een goedgevuld programma voor komend weekend. Bart Vandesompele, ondervoorzitter van FC Latem en voorzitter van het feestcomité, geeft even wat uitleg: “Latem Kermis start vrijdagavond vanaf 17 uur en voor de jeugd is er die avond een Beach Party. Om 19 uur is er voor de eerste keer Laethem Business Friends in de Oude Brouwerij, waarbij we vier vrouwelijke onderneemsters uit onze gemeente aan het woord laten.”

“Een hoogtepunt wordt de dorpsbarbecue op zaterdagavond”, vervolgt Bart. “Als het weer meezit, kan iedereen genieten van een heerlijke barbecue aan de oever van de Leie. Er is plaats voor 350 gasten en hiervan zijn er nog 40 plaatsen vrij. Na de maaltijd is er nog een feestje met DJ Dirk Stoops en Eric Yamazawa. Ook op zondag is er heel wat te doen. Om 10.30 uur starten we met Cultuurcafé in de raadzaal van het gemeentehuis en dan laten we Latemse kunstenaars Sophie Martens, Wim Deprez en Michel Flamme aan het woord. Op de middag organiseert 11.11.11 haar Aperitief over de grenzen met als centraal land Iran. Voor de kinderen is er om 16 uur Raf Violi en daarna is er een travestietenshow met The Fancy Sisters en een optreden van In The MOOD for Latem, een covergroep rond drummer Martijn Bal, met onder andere Roel Van Bambost en Karlijn Sileghem. Later op de avond is er een sportshow van de Latemse kampioenen, diervriendelijk vuurwerk om 21.45 uur en optredens van Wim&Charles van Soulbrothers en DJ X-tof.”

“Uniek aan Latem Kermis is dat het feestje ook maandag doorgaat”, zegt Bart. “Na de traditionele geitenkeuring zijn er optredens van Olivier Laurent en Gino Dee en een ander hoogtepunt is er met DJ Pieter, die de Latemse Feesten vanaf 17 uur start met Vlaamse hits en schlagers. Om 20 uur sluiten DJ Les Mecs Eclectiques en DJ David Latour het feestweekend af.”

Op woensdag 28 augustus is er nog een aperitief en een duathlon van de Sportraad en op donderdag 29 augustus organiseert de seniorenraad een seniorennamiddag met Dirk Bauters en Vanessa Chinitor in de sportzaal.

Inschrijven voor de dorpsbarbecue kan via https://www.ticketwinkel.be/Event/Details/bbq-latem-kermis, via Facebook of via www.latemkermis.be.