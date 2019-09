Verzonnen klanten en valse facturen bij twee bedrijven: Werkneemster kon niet stoppen met liegen Wouter Spillebeen

03 september 2019

16u15 0 Sint-Martens-Latem Een ex-werkneemster van twee bedrijven in Sint-Martens-Latem en Wetteren staat voor het hof van beroep nadat ze grootschalige bestellingen uit haar duim zoog. De vrouw zegt dat ze een dwangmatige leugenaar en dus ontoerekeningsvatbaar is, maar daar denkt het Openbaar Ministerie anders over.

De vrouw was in dienst bij een drankenhandelaar in Sint-Martens-Latem die gespecialiseerd is in sterke dranken. Ze moest nieuwe klanten binnen halen en de verkoop regelen, maar bleek daar niet bijster goed in te zijn. “Dan heeft ze maar gezegd dat ze Carrefour Nationaal had binnen gehaald”, duidt haar advocaat. “Voor 1.200 flessen per maand dan nog, dat is niet realistisch. Haar werkgever rook onraad en vroeg om met haar contactpersoon te spreken. Ze verzon een fictieve persoon, met een telefoonnummer en een e-mailadres en bleef volharden in haar leugen.” Omdat de vrouw zo meerdere klanten verzonnen had, kreeg ze haar ontslag.

Imagoschade

Maar daar bleef het niet bij. Toen de vrouw iets later bij een handelaar van onder andere DVD’s en CD’s in Wetteren aan de slag ging als verkoopster, haalde ze dezelfde fratsen uit. “Ze deed het niet om geldgewin, maar wel om in een goed blaadje te staan”, aldus de advocaat. Ze beweerde ook dat ze een klacht ingediend had wegens laster en eerroof tegen haar vorige werkgever, maar het pv van die aangifte bleek vals te zijn. Nadat ze ook voor haar tweede job ontslagen werd, bleef ze loonbrieven vervalsen om een autolening aan te kunnen gaan.

Abnormaal gedrag

“Ze heeft niet alleen tegen haar werkgevers gelogen, maar door haar zijn er ook facturen verstuurd naar klanten voor bedragen die ze helemaal niet verschuldigd waren”, klinkt het bij de burgerlijke partijen. “We moesten beginnen uitpluizen welke bestellingen nu echt waren. De imagoschade is enorm.” Zelfs tijdens het onderzoek loog de vrouw tegen de onderzoeksrechter. Ze zei dat ze een universitair diploma handelswetenschappen had, maar daar zijn geen bewijzen van.

Een psychiater stelde een gedeeltelijke stoornis vast bij de vrouw, maar verklaarde haar wel toerekeningsvatbaar. Daardoor kreeg de vrouw twee jaar cel, waarvan een jaar met uitstel. In beroep hoopt de verdediging dat het hof toch de ontoerekeningsvatbaarheid uitspreekt. “Het is abnormaal gedrag, een onweerstaanbare drang. Iets in haar hoofd bepaalt haar gedrag”, motiveert de advocaat van de vrouw. Het Openbaar Ministerie vraagt de bevestiging van de eerste straf. Op 1 oktober valt de uitspraak.