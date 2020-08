Verkeersveilige omleiding tijdens werken op N466 Anthony Statius

21 augustus 2020

17u23 1 Sint-Martens-Latem Tijdens de werken op de Leernsesteenweg (N466) in Deinze wordt de Dorpsstraat in Deurle afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op maandag 24 augustus starten wegenwerken op de gewestweg tussen Deinze en Drongen. De werken in de Leernsesteenweg in Deinze zullen een jaar duren en doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Pontstraat en de Gentsesteenweg.

Om sluipverkeer te vermijden wordt de Dorpsstraat in Deurle afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel fietsers en plaatselijk verkeer zoals inwoners, schoolverkeer en klanten van de handelszaken mogen de Dorpsstraat inrijden. Op die manier wil het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem een veilige route creëren voor fietsers en voetgangers met het oog op het nieuwe schooljaar.

