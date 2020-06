Vandalen vernielen basketbalring gemeenteschool: “Hoe jammer is dit voor onze kinderen?” Cedric Matthys

16 juni 2020

16u10 0 Sint-Martens-Latem Vandalen hebben afgelopen weekend de basketbalring op de speelplaats van het schoolgebouw van de gemeenteschool van Sint-Martens-Latem vernield.

De school postte een foto op Facebook met een oproep om te getuigen. “Hoe jammer is dit voor onze kinderen?”, staat er te lezen. “Heb je iets gemerkt of gehoord? Laat het ons dan weten.” De politiezone Schelde-Leie verspreidde intussen ook een bericht. Hieruit blijkt dat daders het enkel op de basketbalring gemunt hadden. Er werd niet ingebroken in de school of er is niks anders vernield. Het onderzoek loopt, maar alle tips zijn welkom via het nummer 09/321 76 60 of via pz.scheldeleie@police.belgium.eu.