Tweede expo in Latemse Kluis: Ode aan de Leiekunstenaars Anthony Statius

09 augustus 2019

16u06 1 Sint-Martens-Latem In de Latemse Kluis start vanaf zondag 11 augustus de tentoonstelling ‘How to paint water. De Leie - stroom van inspiratie’, een ode aan de Leie als inspiratiebron van de kunst.

In de zomer van 2018 opende De Latemse Kluis, het voormalig buitenverblijf van de paters Dominicanen, na een grondige restauratie haar deuren als museum. Het gebouw ligt in de Kapitteldreef, vlakbij het gemeentelijk museum Gevaert-Minne, en het beschikt over een professioneel uitgeruste ruimte waar het museum jaarlijks wisseltentoonstellingen kan houden. Met de expositie ‘Gust De Smet – Stil de tijd’ die ruim twintig meesterwerken van de Latemse kunstenaar samenbracht, opende De Kluis in 2018 haar eerste seizoen. Voor deze zomer staat de nieuwe, exclusieve tentoonstelling ‘How to paint water. De Leie - stroom van inspiratie’ op het programma.

“Met deze tentoonstelling willen we laten zien hoe de diverse kunstenaars op een eigen manier naar de Leie hebben gekeken tussen 1880 en 1930”, zegt cultuurfunctionaris Sophie Desmet. “Die wisselende visie beweegt zich van de romantiek van Felix Cogen, de lichtlyriek van Emile Claus, de poëtische benadering door Albijn Van den Abeele, het zoeken naar de ziel van het rivierlandschap door Valerius De Saedeleer, de mystiek geladen kunst van Gustave van de Woestyne naar de impressionistische varianten van Maurice Sys, Anna De Weert, Constant Permeke en Albert Saverys om te eindigen bij het expressionisme van Gust De Smet, Frits Van den Berghe en Hubert Malfait. In het gemeentelijk museum Gevaert-Minne kan de bezoeker zich laten meevoeren met de kanotocht op de meanderende ‘Golden River’ van hedendaags kunstenaar Stief Desmet en de verschillende betekenissen achterhalen.”

De tentoonstelling is een organisatie van de gemeente Sint-Martens-Latem met als gastcurator Piet Boyens in samenspraak met de eigenaar van de Latemse Kluis, Herman De Bode. Ze loopt van zondag 11 augustus tot 13 oktober en de deuren gaan van woensdag tot en met zondag open van 14 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro.