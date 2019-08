Twee verdachte personen gezocht in Deurle Jeffrey Dujardin

24 augustus 2019

De federale politie kreeg zaterdagochtend rond 9.30 uur een melding van een verdacht voertuig in de Wallebeekstraat in Astene. Er werd een Frans voertuig gezien die over en weer reed in de straat. In de Astene-Lindenstraat stapten twee personen uit waarna het voertuig is weggereden. De 2 personen, kleinere mannen van ongeveer 1,70 meter groot, zijn in de richting van de Klapstraat in Deurle gestapt.

Bij het zien van de politiepatrouille zijn deze personen gaan lopen in de Mortelstraat in Deurle. De politie vraagt dan ook om uit te kijken naar de verdachten “Graag hulp bij het uitkijken naar deze verdachte personen of verdachte voertuigen”, klinkt het. “Kijk alle sluitwerk van uw woning na, maak uw voertuig slotvast. Wees waakzaam en verwittig onmiddellijk de 101 mocht u iets verdacht opmerken.”