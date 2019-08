Twee inbraken in een weekend in Kortrijksesteenweg Wouter Spillebeen

21 augustus 2019

17u12 0 Sint-Martens-Latem Al twee handelszaken langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem zijn afgelopen weekend het mikpunt geworden van inbrekers.

Tussen zaterdag om 18.30 uur en maandagochtend om 9.40 uur forceerden inbrekers een deur aan de zijkant van een zaak. Ze drongen binnen, doorzochten de hele zaak en gingen ervandoor met de inhoud van de kassa. In de nacht van zondag op maandag sloegen inbrekers ook toe in een andere zaak in dezelfde straat. Ze forceerden een raam aan de achterkant van het gebouw en doorzochten de benedenverdieping, maar dropen uiteindelijk af zonder buit.

Of de twee inbraken door dezelfde daders gepleegd werden, is moeilijk te zeggen, klinkt het bij de politie van zone Schelde-leie. “De inbraken gebeurden ongeveer in dezelfde periode en in elkaars buurt. Er zijn ook gelijkenissen in de manier van inbreken, al zijn de methodes niet identiek. De twee inbraken worden nog volop onderzocht”, klinkt het.