Toezichthouders gezocht voor Biënnale van de Schilderkunst Anthony Statius

06 juli 2020

09u40 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is op zoek naar vrijwilligers die toezicht willen houden tijdens de Biënnale van de Schilderkunst.

Deze zomer vindt de zevende editie van de Biënnale van de Schilderkunst plaats in Sint-Martens-Latem, Deinze en Zulte. Onder de titel ‘Binnenskamers’ kunnen bezoekers in Museum Dhondt-Dhaenens, Museum Gust De Smet en in de crypte van het gemeentehuis luiken van de tentoonstelling bezoeken.

De tentoonstelling loopt van 26 juli tot en met 18 oktober en voor de verschillende tentoonstellingsluiken van de Biënnale worden toezichters gezocht. Wie 18 jaar of ouder is kan zich aanmelden als vrijwilliger. Er zijn verschillende locaties en momenten, namelijk van 26 juli tot en met 18 oktober, telkens van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur in de crypte van het gemeentehuis, van 26 tot en met 31 juli van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 17 uur of van 4 augustus tot en met 18 oktober van dinsdag tot en met donderdag van 10 tot 17 uur in Museum Gust De Smet.

Wie interesse heeft mag zijn of haar kandidatuur mailen naar sophie.desmet@sint-martens-latem.be.