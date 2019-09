Telefonerende inbrekers doen zich voor als inspecteurs om informatie te ontfutselen: “Als je twijfelt, vraag dan naar de naam, dienst en telefoonnummer” Jeroen Desmecht

19 september 2019

17u01 2 Sint-Martens-Latem Een zevental inwoners van Sint-Martens-Latem kreeg maandag telefoontjes van inbrekers. De verdachten deden zich voor als politiemensen en probeerden informatie te ontfutselen over de woningen. De politie voert een onderzoek. “Als je twijfelt, vraag dan naar de naam, dienst en het telefoonnummer. Dan kunnen we snel nagaan of de oproep van de politie komt.”

De inwoners losten geen informatie en contacteerden nadien de politie. “De verdachten deden zich voor als leden van de federale gerechtelijke politie”, zegt Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie, die uitsluit dat het effectief om politiemensen ging. “De beller wilde - zogezegd in het kader van een onderzoek - nagaan of de bewoners waardevolle spullen in huis hebben. Alsook of ze een kluis bezitten en waar er al dan niet camera’s hangen.”

Onderzoek gestart

De politiezone is met een onderzoek gestart en zal extra patrouilleren in Sint-Martens-Latem. “Hoe de vork in de steel zit, is voor ons voorlopig onduidelijk", gaat Lefever verder. “Als je twijfelt, vraag dan naar de naam, dienst en telefoonnummer. Dan kunnen we snel nagaan of dit telefoontje van een politiedienst komt.”