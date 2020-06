Technische dienst krijgt milieuvriendelijke wagens Anthony Statius

12 juni 2020

15u00 8 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem investeert dit jaar 320.000 euro in een milieuvriendelijker wagenpark. Vrijdag werden er al twee elektrische bestelwagens in gebruik genomen door de technische dienst.

Het gemeentebestuur heeft ingetekend op het raamcontract van Fluvius voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens voor de technische dienst.

“Onze oudste dienstwagen dateert van 2000 en ook de rest van ons wagenpark was dringend aan vernieuwing toe”, zegt schepen Rigo Van de Voorde (Welzijn). “Er werden recent enkele wagens afgekeurd en ook de hoge onderhoudskosten waren ook een argument om te investeren in nieuw materiaal. Als groene gemeente hebben we ook een voorbeeldfunctie in het kader van duurzaamheid. We hebben drie nieuwe bestelwagens met CNG-motor en twee bestelwagens met een elektrische motor gekocht. Enkele jaren geleden werden al twee lichte vrachtwagens met CNG-motor aangekocht.”

De twee elektrische wagens werden vrijdag door fabrikant Goupil geleverd. “Alle wagens zullen door de technische buitendienst gebruikt worden. Zowel de groendienst, wegendienst als de dienst gebouwen zullen de voertuigen met CNG-motor gebruik en en voor de begraafplaatsen zal een elektrisch voertuig ingezet worden. De elektrische wagens hebben een actieradius tot 135 kilometer en ze kunnen meer dan 1 ton aan materiaal vervoeren.”