Studenten welkom in cultureel centrum Zomernest Anthony Statius

05 november 2019

16u00 0 Sint-Martens-Latem De Latemse jeugd kan tijdens de blokperiode in alle rust studeren in cultureel centrum Zomernest in de Kwakstraat.

De deuren van cultureel centrum Zomernest gaan tussen 2 december 2019 en 31 januari 2020 iedere weekdag van 8.30 tot 19 uur open voor studenten. Er zijn slechts veertien plaatsen, dus snel inschrijven is de boodschap. Water en wifi zijn aanwezig en de toegang is gratis. Vooraf inschrijven is verplicht en dit kan bij Etien Van den Abeele via 09/282.52.97 en etien.vdabeele@skynet.be.