Stem je sport- en ploegkampioenen online naar de overwinning Anthony Statius

21 januari 2020

11u59 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem heeft de genomineerden voor de titel sportkampioen en ploegkampioen bekendgemaakt. Iedereen mag nog tot en met 29 januari stemmen en d e huldiging van de winnaars vindt plaats op zaterdag 8 februari.

De genomineerden voor de sportkampioen en ploegkampioen zijn bekend. In de categorie sportkampioen zijn de genomineerden Tine Vanden Berghe (acrogym) en Annelien Vandenabeele (gewichtheffen). In de categorie ploegkampioen zijn de genomineerden LDP Donza (basket), FC Latem (voetbal) en TCLD (tennis). Stemmen kan via deze link.

Daarnaast kent het gemeentebestuur de sportverdienste van Sint-Martens-Latem toe aan een persoon of aan meerdere personen die zich op een of andere manier hebben ingezet om de sport te ontwikkelen in Sint-Martens-Latem. Ten slotte is er de prijs Verlodt, een ‘Sport voor allen’-prijs, waarbij een laagdrempelig initiatief binnen de gemeente meer aandacht krijgt.

Op zaterdag 8 februari worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een huldiging op het gemeentehuis om 11 uur.