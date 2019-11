Stefan Blommaert geeft lezing over China Anthony Statius

18 november 2019

08u23 0 Sint-Martens-Latem Op uitnodiging van de Gezinsbond en Davidsfonds Latem-Deurle geeft VRT-journalist Stefan Blommaert op woensdag 4 december een lezing over China. Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Sint-Martens-Latem.

China is niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Dagelijks komen er nieuwe berichten over de groeiende Chinese aanwezigheid, op alle continenten. Denk maar aan overnames van noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken of inplanting van Chinese vestigingen. VRT-journalist Stefan Blommaert komt in Sint-Martens-Latem een stand van zaken geven.

De lezing vindt plaats op woensdag 4 december om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem. Leden betalen 8 euro en niet-leden betalen 10 euro. Inschrijven kan vóór 30 november via Frieda Van den Heede: info@gezinsbond-deurle-latem.be, 09/282.51.30 of via Etienne Bauwens: bauwense@proximus.be, 0496/41.75.82. Na de voordracht wordt een drankje aangeboden in de Leiezaal.