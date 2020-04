Sociaal Huis brengt boodschappen aan huis Anthony Statius

03 april 2020

12u47 0 Sint-Martens-Latem Wie tijdens de coronacrisis zelf niet in de winkel geraakt, kan beroep doen op de boodschappendienst van het Sociaal Huis van Sint-Martens-Latem.

Er zijn twee manieren waarop Latemnaars aan boodschappen kunnen geraken, zonder het huis te moeten verlaten.

Een eerste optie is om een bestelling te plaatsen bij de lokale handelaar. Wie deze niet zelf kan ophalen, kan contact opnemen met het Sociaal Huis. Een van de vrijwilligers staat klaar om de bestelling af te halen en thuis af te leveren. Een tweede manier is om een boodschappenlijstje te mailen naar sociaalhuis@sint-martens-latem.be of telefonisch 09/282.78.36 door te geven. Vrijwilligers brengen de boodschappen naar huis en de inkopen kunnen dan via een factuur terugbetaald worden.”