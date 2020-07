Sint-Martens-Latem biedt extra financiële steun: “Ja, ook in onze gemeente zijn er mensen die dat nodig hebben” Anthony Statius

Sint-Martens-Latem Het Latemse gemeentebestuur heeft een nieuw reglement klaar om meer financiële steun te kunnen bieden aan wie het nodig heeft. Gezinnen die in aanmerking komen, kunnen rekenen op een extra maandelijks bedrag.

Het lokaal bestuur van Sint-Martens-Latem heeft jaarlijks 30.000 euro klaar voor extra steun aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Met een nieuw reglement, dat sinds 1 juli in werking is getreden, kunnen cliënten van het OCMW rekenen op extra steun.

“Gezinnen die in aanmerking komen, krijgen twee keer per jaar een aanvullende steun van 315 euro in plaats van 300 euro”, zegt schepen Barbara Lannoy (Welzijn). “Daarnaast is nu ook een maandelijkse aanvullende steun mogelijk. Onder bepaalde voorwaarden kunnen inwoners die een leefloon of andere niet-terugvorderbare steun ontvangen, de toelage verkrijgen. De steun bedraagt 5% van het leefloon en evolueert bijgevolg mee met de uitkering. Er wordt dus meer rekening gehouden met de financiële en de gezinssituatie. In onze gemeente, die vaak als rijk omschreven, wordt, zijn er wel degelijk mensen die deze steun nodig hebben. Het gaat om zo’n 40 gezinnen.”