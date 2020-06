Senioren welkom op digitaal praatcafé Anthony Statius

10 juni 2020

19u18 0 Sint-Martens-Latem De Latemse seniorenadviesraad organiseert op donderdag 18 juni een d igitaal praatcafé. Dit in afwachting van een ontmoetingsmoment in de buitenlucht deze zomer.

De seniorenadviesraad van Sint-Martens-Latem en het gemeentebestuur organiseren een digitaal praatcafé. op Deze manier wil men de contacten op een alternatieve manier onderhouden tijdens de coronacrisis.

Wie wenst deel te nemen kan zich inschrijven via sociaalhuis@sint-martens-latem.be en krijgt dan een verzoek om mee te vergaderen van Masha Tack via Microsoft Teams. Microsoft Teams werkt zowel voor gebruikers van Windows (Microsoft) als IOS (Apple / iPad). Afhankelijk van het aantal inschrijvingen organiseert men die dag praatcafés op verschillende tijdstippen. Er worden groepjes van 8 personen gemaakt, die in 45 minuten onderwerpen naar keuze kunnen aansnijden.

Daarnaast blijft de gemeente telefonisch contact houden met elke zeventigplusser die daar nood aan heeft. Meer info hierover via 09/282.78.36 en sociaalhuis@sint-martens-latem.be.