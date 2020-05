Politie zoekt man met overall en pet na inbraak Wouter Spillebeen

29 mei 2020

11u37 0 Sint-Martens-Latem In de Blauwpoort in Sint-Martens-Latem is een inbreker donderdag bij klaarlichte dag aan de haal gegaan met juwelen. Via het BIN-netwerk is een beschrijving verspreid van een mogelijke verdachte.

De inbreker klom binnen via een raam aan de achterkant van een woning rond 14 uur. “De hele woning werd doorzocht en in wanorde achtergelaten”, klinkt het bij de politiezone Schelde-Leie. “Het nadeel bestaat uit juwelen.”

De politie startte een buurtonderzoek op en kon op basis daarvan een persoonsbeschrijving opmaken van een mogelijke verdachte. Een getuige zag rond het moment van de inbraak een man door de straat lopen met een donkerblauwe overall en een donkerblauwe pet. “Gelieve uit te kijken naar deze mogelijke verdachte”, aldus de politie. Wie meer weet over de inbraak of de persoon, kan contact opnemen met de politie op het noodnummer 101 of bij de lokale politie.