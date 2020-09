Politie flitst meer dan duizend bestuurders in maand augustus Cedric Matthys

02 september 2020

13u12 0 Schelde-Leie De politiezone Schelde-Leie heeft in augustus een 9.000-tal voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid. Dat laat communicatieverantwoordelijke Katie Lefever weten. 1.004 bestuurders reden te snel, wat een maandgemiddelde van 11 procent overtreders geeft.

In De Pinte springen vooral de resultaten op Grote Steenweg en Koning Leopoldlaan in het oog. Daar hield respectievelijk 41 en 50 procent van de bestuurders zich niet aan de snelheid. In Sint-Martens-Latem blijven de Nelemeersstraat en de Hoge Heirweg dan weer pijnpunten met respectievelijk 46 en 43 procent overtreders. Gavere en Nazareth deden het tot slot behoorlijk goed. “In totaal moesten we slechts één rijbewijs intrekken”, zegt Lefever. “Toch tonen de cijfers dat er effectief vaak gecontroleerd wordt.”