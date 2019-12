Personal trainers Arnaud en Tibby lanceren Powercouple 1.0: “Sporten met twee is veel leuker” Anthony Statius

26 december 2019

12u07 0 Sint-Martens-Latem De Latemse personal trainers Arnaud De Bremaeker en zijn vrouw Tibby Jonckheere van fitnesscentrum ADB Stay Strong delen hun geheimen voor een sterk leven én een sterke relatie in het boek Powercouple 1.0. Naast oefeningen ontdek je er ook de ideale playlist om te trainen en gezonde recepten van topchef Sam Van Houcke van restaurant Maste.

Vorig jaar openden Arnaud De Bremaeker en Tibby Jonckheere het ADB Stay Strong Health en Personal Training Center in de Xavier De Cocklaan 13 in Deurle. Het koppel helpt dag in, dag uit andere mensen om zich een gezondere levensstijl aan te meten en ondertussen bundelden ze hun eigen ervaringen in een boek. Het resultaat heet Powercouple 1.0 en dit werd afgelopen weekend voorgesteld in de kunstgalerij MOdus 8 in Sint-Martens-Latem.

“Het eerste deel van ons boek gaat over het creëren van de juiste mindset”, zegt Arnaud. “We nemen de lezers eerst mee in ons persoonlijk verhaal en we geven relatietips en de voordelen van samen sporten. Powercouples zijn niet enkel liefdeskoppel, maar dit kunnen ook broers, zussen of collega’s zijn. We houden het zeer laagdrempelig zodat iedereen met dit boek aan de slag kan. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om een gezonde levensstijl te kweken.”

Tibby vult aan: “In het boek vind je een aantal oefeningen die je samen kan uitvoeren, maar daarnaast vind je nog een heleboel andere interessante tools voor een gezonder leven, bijvoorbeeld de ideale playlist om op te trainen, gratis apps voor mindfulness, kledingtips en recepten. Voor dat laatste kregen we de hulp van Sam Van Houcke en Stefanie Van Nieuwenhuyze van het Gentse restaurant Maste, een mooi voorbeeld van een powercouple.”

Het boek Powercouple 1.0 werd uitgebracht in eigen beheer en het kost 28 euro. Je kan het bestellen via www.powercouple10.com.