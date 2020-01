Pastorietuin Deurle komt er dit jaar, oppositie hekelt hoge kostprijs Anthony Statius

06 januari 2020

16u58 0 Sint-Martens-Latem De pastorietuin van Deurle zorgt voor discussie tussen meerderheidspartij Welzijn en oppositiepartij Voor Latem en Deurle. Tussen de Pontstraat en de vroegere pastorie komt een open tuin met een ruim terras, zitbankjes en speelelementen voor de kinderen. Kostprijs? Net geen half miljoen euro; veel te duur volgens de oppositie.

Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van de pastorietuin, een groene oase tussen de oude pastorie en de Pontstraat in Deurle. Het project staat al een tijdje op de agenda van meerderheidspartij Welzijn.

“De pastorie is een ruimte is die door lokale verenigingen en inwoners kan gebruikt worden”, zegt schepen Emile Verschueren (Welzijn). “Aan de achterkant van het gebouw zal een ruim terras voorzien worden met uitzicht op de velden langs de Leie en het Kasteel Ooidonk. De open ruimte zal door iedereen kunnen gebruikt worden en er komen veel zitelementen en enkele speelelementen voor de kinderen. Er wordt ook een rechtstreekse verbinding gemaakt met de bestaande parking. Ondertussen werd Andy Malengier aangesteld als ontwerper en de gemeente zal nu offertes aanvragen voor de aanleg.”

Het ontwerp en de aanleg van het project werden op de gemeenteraad van 16 december 2019 goedgekeurd met amper 10 van de 19 stemmen. Enkel Welzijn stemde voor, de oppositiepartijen Voor Latem en Deurle en Samen/N-VA stemden tegen.

Gemeenteraadslid Nicolas Bosschem (Voor Latem en Deurle) verklaart het stemgedrag van zijn fractie: “De inwoners van Deurle vragen niet om een duur park, maar wel om de oplossing van het mobiliteitsprobleem in het dorp. De aanleg van het park lokte tijdens een informatievergadering in juni 2018 enorm veel protest uit. Wat Welzijn tijdens haar verkiezingscampagne in 2018 ‘on hold’ heeft gezet en toen voorstelde als een sobere pastorietuin, blijkt in de praktijk dus toch een duur park met speeltoestellen, wandelpaden een groot terras en petanqueterrein te worden, waarvan de aanleg onze gemeente maar liefst 500.000 euro zal kosten. Van enig overleg met de buurt is er sinds het protest van juni 2018 echter geen sprake meer geweest. De Welzijn-meerderheid legt de stem van onze inwoners naast zich neer. Onze partij zal nog proberen bij te sturen waar mogelijk.”

Schepen Emile Verschueren vindt de kritiek overdreven: “De opmerkingen van de inwoners werden meegegeven aan de ontwerper en het plan beantwoordt aan de verwachtingen, namelijk een open ruimte om op een veilige manier in alle rust van de natuur te genieten. De inwoners vragen vooral om de auto’s zoveel mogelijk uit de dorpskern te weren, maar ook de mobiliteitsproblematiek van Deurle zal binnenkort aangepakt worden. Onze partij heeft sinds haar ontstaan steeds een strategisch aankoopbeleid gehanteerd waardoor onze dorpen nu over een aantal mooie plekken beschikken zoals de boomgaard in Deurle en de omgeving tussen het gemeentehuis en de Leie. De aankoop van de grond achter de pastorie is ook een belangrijke strategische aankoop voor Deurle.”